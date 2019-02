21-F: les declaracions de Jordi Sànchez i Santi Vila i la vaga, i dues notícies més del dia

1.

La declaració de Jordi Sànchez situa el focus en la violència i el 20-S. L'expresident de l'ANC rebat al fiscal que els votants de l'1-O van viure amb "autèntic terror la violència policial" i a instàncies del seu advocat es reprodueix a la sala el vídeo de la 'puntada voladora' de l'IES Pau Claris. Sànchez també afirma que "el relat que va haver-hi un intent permanent d'assalt a la conselleria d'Economia és radicalment fals"

2.

"La llei de transitorietat no l'hauria assumit ni un alumne de primer de Dret". La declaració de Santi Vila en 10 frases. L'exconseller reitera que com a titular d'Empresa i Coneixement no va autoritzar l'ús d'espais públics

3.

Desenes de milers de persones omplen el Passeig de Gràcia en la manifestació que clou la jornada de protesta del 21-F. La vaga general ha tingut un seguiment més aviat escàs al llarg del dia, tot i que en sectors com l'Ensenyament ha estat més notori

4.

El Papa Francesc promet "valentia i mesures concretes" per acabar amb els abusos sexuals dins l'Església. Avui ha començat la cimera al Vaticà per afrontar un problema global en l'església catòlica

5.

Els bancs tindran tres mesos per adaptar-se a la nova llei hipotecària. El Congrés dona el vistiplau definitiu a la legislació que protegeix millor el client