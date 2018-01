La 2 dedica un programa a la gent que treballa amb famosos

Són desconeguts per la majoria de la població però la seva feina és imprescindible per a l’èxit de persones que sovint són protagonistes als mitjans de comunicació. Per saber com és el seu dia a dia i fins a quin punt el que fan és important per als famosos amb qui treballen, La 2 estrena avui, a les 20.25 i en desconnexió per a Catalunya, el nou programa Secundaris.

Les càmeres de l’espai es dedicaran a seguir aquests professionals en la seva vida quotidiana i a mostrar quina relació mantenen amb els personatges coneguts i quina influència tenen sobre ells. Això també permetrà descobrir, des d’un punt de vista diferent, el vessant personal i professional d’aquests famosos. La primera protagonista del programa serà la fisioterapeuta Mònica Solana, que des de fa més de 20 anys treballa amb l’equip de natació espanyol i tracta diàriament amb esportistes de primer nivell, com Mireia Belmonte i Jessica Vall.