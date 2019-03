La defensa, optimista en el judici al fotoperiodista acusat de ferir un mosso

260x366 La defensa, optimista en el judici al fotoperiodista a qui demanen quatre anys de presó per l'acusació de ferir un mosso d'esquadra La defensa, optimista en el judici al fotoperiodista a qui demanen quatre anys de presó per l'acusació de ferir un mosso d'esquadra

El fotògraf Isidre García Puntí espera sentència després que aquest dimarts s'hagi celebrat el judici mitjançant el qual li demanen quatre anys de presó per haver ferit presumptament un mosso d'esquadra mentre cobria una protesta. Els fets es remunten al 2016, quan es va desallotjar a Gràcia l'anomenat Banc Expropiat. García Puntí cobria aquell esdeveniment i, segons el relat de la seva defensa, quan va començar la càrrega policial senzillament va marxar. La Generalitat, en canvi, s'ha personat com a acusació particular i considera que l'acusat va llançar una tanca que hauria lesionat un dels agents.

Un dels mossos efectivament va patir una lesió al tendó d'Aquil·les que el va deixar més d'un any de baixa i n'ha comportat la incapacitat permanent per a aquesta feina, ja que no ha recuperat la mobilitat completa de l'articulació. Però la defensa, que s'ha mostrat optimista a l'ARA, argüeix que la tanca que es veu a les imatges no impacta en l'agent, que la lesió difícilment podria ser causada per una contusió com la descrita i, a més, nega que sigui el fotoperiodista qui apareix sostenint una tanca en algun dels vídeos. A més, recorda que l'agent ferit ja arrossegava lesions al tendó. "Jo no em reconec a les imatges que em mostren, i no recordo pas cap tanca", explicava a aquest diari García Puntí.

Durant el judici, l'acusació particular ha intentat sumar el testimoni d'un sergent dels Mossos d'Esquadra, però el titular del jutjat número 5 de Barcelona no l'ha admès. La defensa ho considera una mesura garantista, ja que no s'havia pogut preparar aquest testimoni, per al qual no es justifica –tenint en compte que és també policia i, per tant, no costava gens de localitzar– haver trigat tant de temps a incorporar-lo a la causa. La sentència s'espera que arribi d'aquí poques setmanes.