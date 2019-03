El pla del Brexit de May, derrotat per tercera vegada el dia del no-Brexit, i quatre notícies més del dia

1.

El pla del Brexit de May, derrotat per tercera vegada el dia del no-Brexit. La 'premier' retalla distància però no evita el fracàs i el Regne Unit entra en territori desconegut. La UE convoca una cimera extraordinària el 10 d'abril davant la nova negativa de Londres. Brussel·les avisa que si el Regne Unit no vol anar a les eleccions, s'aboquen a un Brexit caòtic.

2.

Podem inclourà al seu programa electoral un referèndum per a Catalunya amb diferents opcions. "Si només hi ha dues respostes es condiciona la votació", opina Pablo Iglesias. Torra, a Iglesias: "Que no ens vulgui fer jugar a multireferèndums". El president pregunta al líder de Podem si està disposat a acceptar el dret a l'autodeterminació.

3.

Avançament d'entrevistes del cap de setmana. La directora de l'ARA, Esther Vera, entrevista Jaume Asens, el cap de llista d'En Comú Podem per Barcelona el 28-A. I Antoni Bassas entrevista Marina Roig, l'advocada de Jordi Cuixart: "No seu amb mi perquè considera que si l'Estat l'ha fet seure al banc dels acusats allà es queda".

4.

Del franquisme a l’ascens del discurs d’ultradreta. Diumenge l'ARA publica un dossier amb motiu dels 80 anys del final de la Guerra Civil Espanyola. Per aquest motiu, us proposem un test: " Ets feixista? Comprova-ho amb el feixistòmetre". Plantegem un repte: descobrir fins a quin punt s'està a prop d'aquestes idees o no.

5.

I a les portes del cap de setmana, consulteu la previsió meteorològica: tongada de xàfecs i una possible tornada a l'hivern. Aquest diumenge tornarà a ploure. Els ruixats regaran sobretot comarques de la meitat sud de Catalunya. I ja sabeu què fareu aquest cap de setmana plogui o no? Us proposem 10 plans per dissabte i diumenge.