El president del CAC, escollit vicepresident de la xarxa de reguladors audiovisuals del Mediterrani

El president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, ha estat escollit aquest divendres vicepresident de la Xarxa d'Autoritats de Regulació Mediterrànies (MNRA, en anglès), l'entitat que agrupa les autoritats audiovisuals de 24 països de la conca mediterrània. Tal com marquen els estatuts de l'entitat, l'any que ve Loppacher ascendirà a la presidència de l'organisme, i el CAC acollirà la seva reunió anual.

La MNRA era presidida fins ara per Josep Maria Guinart, membre de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMV), que actua com a regulador audiovisual a Espanya. Guinart passa ara a ser-ne vicepresident, mentre que la presidència l'ocuparà durant el proper any Olivier Schrameck, màxim responsable del Consell Superior de l'Audiovisual de França.

“Volem expressar la nostra voluntat de fomentar i promoure el treball conjunt de totes les autoritats mediterrànies pel futur de l’audiovisual comú, pel pluralisme i per vetllar, de la millor manera possible, pels drets de la ciutadania en l’àmbit audiovisual”, ha defensat Loppacher en el moment de presentar la seva candidatura.

“Els canvis avui són accelerats. I en el nostre sector, encara més. Els reptes que tenim per davant són molts i diversos. I per fer-hi front, crec que avui és més important que mai reivindicar la importància de les autoritats reguladores, ja que són elements que aporten qualitat democràtica a les nostres societats, així com reafirmar la voluntat d’encarar els reptes que tenim per davant de manera conjunta”, ha afegit. Loppacher ha situat la millora de la presència de la dona en els mitjans de comunicació i el tractament de la diversitat i de la violència masclista com els principals reptes que ha d'entomar la MNRA.