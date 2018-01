La fi del cas Diana Quer, i quatre claus del dia més

651x366 L'autor confés de la mort de Diana Quer, en el moment en què va ser traslladat des de la nau on es va trobar el cos de la noia fins a casa seva per realitzar un escorcoll / EFE L'autor confés de la mort de Diana Quer, en el moment en què va ser traslladat des de la nau on es va trobar el cos de la noia fins a casa seva per realitzar un escorcoll / EFE