Un any del 20-S: els primers detinguts del Procés, i quatre notícies més del dia

1.

20-S: els primers detinguts del Procés. L’Estat va aprofitar la mobilització per bastir la querella per sedició contra Sànchez i Cuixart. Torra i els consellers acudiran a la concentració de les entitats davant d'Economia per commemorar el 20-S. "Va ser una agressió contra la democràcia i les institucions catalanes", asseguren des de Palau.

2.

"Colpistes", "nazis", "germen" o "virus": alguns dels insults de jutges contra l'independentisme en un xat del CGPJ. El PDECat demana la compareixença de la ministra de Justícia i ho portarà a la Fiscalia.

3.

El govern espanyol suspèn un impost del 2012 per mirar d’abaratir la llum. L'executiu diu que s’abaratirà el rebut entre un 2,5% i un 5,5%, però Facua ho veu “raquític”.

4.

Tretze policies nacionals més investigats per les càrregues de l'1-O a Barcelona en què un jove va perdre un ull. El jutge també interrogarà Roger Español per haver llançat objectes a la policia.

5.

Les exigències de Valls tensen la relació amb Ciutadans. L’ex primer ministre francès treballa per bastir la seva candidatura amb un equip propi que negocia directament amb la cúpula de Cs a Madrid.