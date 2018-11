La deshumanització d'independentistes, nou esport olímpic a l''Abc'

260x366 portada abc 15/11/18 portada abc 15/11/18

Sí, esclar. Sé perfectament què és una metàfora i entenc que el diari 'Abc' tira de metàfora quan escriu: “Torra pidió apretar y la jauría aprieta al juez Llarena”. Però les paraules mai són innocents, menys en una portada de la caverna, i l'ús de 'jauría' implica una deshumanització evident. 'Gossada', en català. No parlem d'una columna d'opinió, que es podria escudar en el refugi discutible de l'estil. Parlem d'una primera pàgina. No m'agrada que la gent pinti les cases dels altres. Però tampoc que imprimeixin un insult unes quantes desenes de milers de vegades i n'omplin els quioscos.

A més, el vincle que el diari traça entre l'acció d'Arran i les paraules del president català és francament dèbil. Perquè quan Torra els animava a pressionar es referia a pressionar-lo... a ell! És a dir, a exigir-li que faci efectiva la República. És com quan va avisar que els catalans respondrien amb “radicalitat democràtica” i la caverna hi va treure el “democràtica”. Joc brut i poc rigor. En un subtítol, es diu que “Torra calla davant de l'atac de les joventuts de la CUP”. Però aquest dijous, a Ràdio Euskadi, ha condemnat sense embuts l'acció. ¿Ho recollirà el diari? No ho crec pas, tot i que hauria de fer-ho, si vol completar el seu relat dels fets. El president, per cert, ha explicat que el concepte de violència és altament mal·leable. Ho és certament que pintin de groc la porta de casa teva, però també que ingressis a presó com a escarment polític. De la mateixa manera que és violència simbòlica que denigrin i tractin de gossos un col·lectiu –ni que sigui amb l'excusa de la metàfora–, en una acció demonitzadora que, ja em perdonarà Godwin, recorda molt certes èpoques i règims que el diari coneix molt bé i de primeríssima mà.