Quan es va despertar, dos milions de vots seguien allà

El microrelat més cèlebre és, amb tota probabilitat, el que va escriure Augusto Monterroso el 1959. Diu això: "Quan es va despertar, el dinosaure seguia allà". I qui diu dinosaure diu uns dos milions de vots que reclamen la independència de Catalunya i que la repressió del PP (i les seves marques blanques, roges o taronges) no han fet marxar. Aquest dimarts, tant el CEO com el CIS –les enquestes de la Generalitat i l'Estat– mostraven que els partidaris de la independència són majoria respecte als contraris. Vegem com ho narraven els diaris de Madrid.

'El Mundo': "El secessionisme perd pistonada". Ho justifiquen dient que la suma de JxSí la CUP passaria de 72 escons a una forquilla de 68-72 diputats (majoria absoluta en el pitjor dels casos). Però la dada sobre la pregunta directa –independència 'sí' o 'no'– l'ometen, ja que això els obligaria a ometre també el diplodocus que nega el seu titular.

L''Abc': "El 'sí' a la independència creix i se situa en el 48,7%". Ho diu només en un titular secundari i, en tot cas, no explica que és el suport màxim i, sobretot, s'omet el brontosaure que es tracta d'una clara victòria respecte al 43,6% que respon 'no'. En deixar al títol només la xifra del 'sí', inferior al 50%, pot semblar que l'opció és encara minoritària.

A 'El País' fan una cosa similar. També donen la dada –perduda en el text– a la peça "Una enquesta de la Generalitat preveu la repetició del resultat electoral". (Suposo que hi posen "de la Generalitat" per laminar-ne la credibilitat.) Altre cop, eviten explicitar en el text que el pterodàctil del 'sí' supera el 'no'.

I a 'La Razón' la dada apareix només al gràfic, però el text evita assenyalar el velociraptor que el 'sí' guanyaria un referèndum d'independència.

Quan el 'no' guanyava, no cal dir-ho, tots plegats ho destacaven inequívocament. Me'n vaig, que ve un triceratop.