I després de Pablo Escobar... Gaddafi

De Pablo Escobar només n’hi va haver un, però de persones megalomaníaques que tinguessin una carrera vital excessiva, coronada per un final sangonós, n’hi ha unes quantes més. I Amazon s’ha fixat en el dictador libi Muammar al-Gaddafi per ser el protagonista d’una nova i ambiciosa sèrie. Amb el títol de 'Sandstorm', la plataforma vol mostrar la vida de qui va assolir el poder executant un cop d’estat amb només 29 anys i que va aconseguir mantenir-se, amb puny de ferro, durant més de quatre dècades.

El guionista serà Carter Harris, autor de la sèrie 'Bloodline'

El projecte tindrà guió del periodista Carter Harris, que ha deixat la seva empremta –també com a productor executiu– en sèries com 'Bloodline', 'Friday night lights' i 'Ley y orden'. Per filmar aquesta història es compta amb Mohamed Diab, director del film 'Cairo 678' i guionista de la sèrie de films 'El Gezeira', l’èxit de taquilla més prominent del cinema àrab. És, a més, un activista que es va implicar a fons en la revolució egípcia del 2011.

El Gaddafi personatge té un atractiu evident per a una sèrie d’aquestes característiques. Fill d’un pastor de cabres analfabet, va aconseguir erigir-se líder del seu país amb un cop d’estat per al qual no es va vessar ni una gota de sang. Però, en canvi, el seu mandat de més de quaranta anys sí que es va anar tenyint de sang. Al capdavall, de jove era un idealista que va aconseguir les simpaties tant de la CIA com del KGB perquè li permetessin ser un agent disruptor en el negoci del petroli de la zona, amb topades freqüents amb els seus veïns de l'Aràbia Saudita i de l’Iran. Faltaven molts anys perquè Ronald Reagan el qualifiqués del "gos foll de l’Orient Pròxim" i se'l considerés autor de l’atemptat terrorista en un vol de la Pan AM de l’any 1988 que va deixar 270 morts.

Tot i que no ha transcendit quants diners invertirà la plataforma per dur aquesta història a la petita pantalla, sí que el portal 'Deadline' –que avançava la notícia en exclusiva– assegurava que es tractaria d'una gran producció capaç de rivalitzar amb les sèries estrella de les altres cadenes.

Competència de Saviano

El d'Amazon no és l’únic projecte que vol narrar la història del tirà libi. Roberto Saviano va anunciar ara fa just un any que havia fet una aliança amb les productores Entertainment One i Palomar per desenvolupar una sèrie titulada 'Gaddafi'. "Aquesta és una sèrie sobre un guerrer, un somniador, que es transforma en un tirà salvatge i despietat. Un magnat multimilionari del petroli i un opressor malaltís", va explicar l'escriptor en un comunicat.

Després d’uns mesos d’escriptura i preproducció, la cadena de pagament Sky Itàlia va anunciar al febrer que havia comprat el projecte i que començava a tirar-lo endavant. La cadena va anunciar que hi sumava l’escriptor britànic Clive Bradley.