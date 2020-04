I després de la pregunta del CIS, el presumpte lapsus del general

260x366 Portada d''El mundo' 20/4/20 Portada d''El mundo' 20/4/20

Diuen que els nens i els borratxos sempre diuen la veritat. Cal preguntar-se si també ho fan els guàrdies civils, especialment si es tracta del cap de l'estat major del cos, José Santiago. El general va deixar anar, a cara descoberta i en roda de premsa, la següent frase: "Treballem per minimitzar el clima contrari a la gestió del govern". Tot això quan encara no s'ha oblidat la pregunta del CIS que predisposava a censurar mitjans i convertir les informacions oficials en les úniques possibles. El ministre Marlaska es va afanyar a dir que es tractava d'un lapsus del militar, però això no ha impedit que aquest dilluns tres portades de Madrid –d'acord: les tres de la triple dreta mediàtica– obrissin amb aquest tema o en fessin fotografia de portada. L'única excepció és El País, com era d'esperar, que no esmenta l'incident en la seva primera pàgina. Curiosament, posa a la primera pàgina la seva entrevista a la filòsofa alemanya Carolin Emcke i en destaca el titular: "La pandèmia és una temptació autoritària que convida a reprimir". Si realment és una idea que el diari de Prisa es fa seva, no hauria estat sobrer que recollís l'incident de Santiago. Perquè, fins i tot acceptant que sigui un lapsus, resulta prou eloqüent. A menys, esclar, que el diari també treballi-per-minimitzar-el-clima-contrari-a-la-gestió-del-govern.

Ironies a banda, la defensa aferrissada del govern de Sánchez per part dels diaris més afins pot tenir un efecte contraproduent: regalar a la triple dreta la noció que ells són els únics que s'atreveixen a mirar la veritat de cara. És una perspectiva inquietant, tenint en compte que són formacions que justament han excel·lit en la difusió de boles, la descontextualització de vídeos o el falsejament de dades.