Els detectius omplen les tardes de TV3 per Nadal

TV3 posa en marxa aquest dilluns una graella nadalenca que estarà marcada pel retorn de tres detectius d’origen britànic: d’una banda, la malcarada Vera (que va formar part de la programació d’estiu de la cadena) i, de l’altra, els peculiars Shakespeare i Hathaway (que els espectadors del canal públic van conèixer ara fa un any). Totes dues sèries ompliran la franja de tarda a partir de dilluns (tret dels festius), tot i que els dos primers dies compartiran l’espai amb Com si fos ahir, que es manté en l’horari habitual fins dimarts. Als vespres continua l’ Està passant, precedit per No tenim vergonya, que torna a la programació. Divendres, però, aquest espai d’humor basat en continguts extrets de l’arxiu de TV3 salta al prime time per substituir el Zona zàping. A continuació s’emetrà la pel·lícula Wonder woman.

La nit de demà s’omplirà amb un nou capítol de Gent de mercats, però per a la nit de Nadal es manté el Sense ficció, amb el documental Andrea Motis, la trompeta silenciosa. La tarda de Nadal s’omplirà amb dues pel·lícules i una nova entrega de No tenim vergonya, i a la nit s’emetran els tres capítols de la minisèrie de la BBC I ja no en quedà cap, basada en la novel·la d’Agatha Christie Els deu negrets. Per a la tarda del dia 26 s’ha previst l’emissió de la comèdia teatral Adossats (escrita per Ramon Madaula i protagonitzada per ell mateix, Rosa Renom i Jordi Bosch) i del concert de Sant Esteve de l’Orfeó Català, mentre que a la nit s’oferirà la pel·lícula El comptable.

Les vacances serviran per estrenar dues minisèries més. Dilluns a la tarda s’emetran els dos primers capítols de Howards end, i l’endemà els dos que tanquen aquesta producció de la BBC a partir de la novel·la homònima. També amb aire britànic, per a la nit del dia 1 s’han programat els dos episodis de Testimoni de càrrec, basada en una història d’Agatha Christie i també de la BBC.

Pel que fa als caps de setmana, les nits quedaran reservades per a la redifusió de la sèrie La catedral del mar. Al vespre es manté el concurs Atrapa’m si pots en la seva franja habitual, però abans es recuperarà l’espai d’il·lusionisme Res és impossible, presentat per Antonio Díaz. L’excepció serà el diumenge 5 de gener, en què s’emetrà la Cavalcada de Reis des de Martorell. La transmissió, que començarà a les 19.30 h, anirà a càrrec d’Eloi Cordomí i Ester Bertran. És la segona vegada que TV3 tria aquest municipi del Baix Llobregat, que ha celebrat ininterrompudament l’arribada dels Reis d’Orient des del 1962.

Pel que fa als matins, a partir de demà els blocs informatius del 3/24 s’allargaran fins a les 12.30 h, i a continuació es reemetrà El suplent i també algunes entregues del programa de cuina del Super3 Manduka. Aquest espai també es podrà veure, a la mateixa hora, els dies festius (precedit en aquest cas per l’emissió de concerts) i els caps de setmana.