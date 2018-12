El dia que 'El Mundo' va perdre els adjectius altisonants

260x366 portada mundo 28/12/18 portada mundo 28/12/18

Hi va haver un temps, a ‘El País’, en què el diari intentava situar Ciutadans en el centreesquerra. Suposo que després de pactar amb Vox veurem menys articles amb aital intenció. Eren altres temps. I altres directors. La portada d’aquest divendres és l’única de la premsa espanyola que inclou el sintagma 'extrema dreta'. Titulen “El PP empeny Ciutadans a acceptar els vots de l’extrema dreta”. Ara bé, hi ha encara una mena de tímid intent de disculpa. Ciutadans pacta amb Vox, sí, però perquè el PP l'empeny a fer-ho, no pas per lliure voluntat. Ells mai no ho farien. També a Catalunya hi ha òbvia preocupació i tots quatre diaris evidencien preocupació: “Vox ja vol condicionar la investidura a Andalusia” (‘La Vanguardia’), “Vox apuja el preu per donar la Junta al PP i Cs” (‘El Periódico’), “Presidenta gràcies a Vox” (‘El Punt Avui’) i “Cs s’abraça a Vox” (ARA).

Però n’hi ha de ben contents. L’acord per controlar la mesa del Parlament genera el titular més singular d’‘El Mundo’ des de principis d'any, i això que ja s’acaba: “Andalusia estrena l’aliança entre PP, Ciutadans i Vox”. Un titular informatiu! (Llarg “Oooooh” de sorpresa del públic). On són els adjectius inflamats? On és la sobreinterpretació? Res, només paraules connotades positivament ('estrena', 'aliança') i cap referència a la xenofòbia o ideologia ultra. A l’ editorial, després de qualificar aquesta tríada de “coalició de centredreta” sense despentinar-se ni que se'ls escapi el riure, deixen anar una inquietant referència: “Res que no passi a Europa”. Molt tranquil·litzador, sí. A ‘La Razón’, també naturalització d’això d’entrar l’extrema dreta a les institucions: “Via Andalusa: PP, Cs i Vox assagen el seu primer pacte”.

Bé, naturalització i amenaça, perquè només es pot parlar de “primer pacte” si se n’espera un altre.