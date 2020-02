La ràdio torna a sortir al carrer per celebrar el seu Dia Mundial

L’any 2014 RAC1 va començar a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio intercanviant els presentadors dels seus programes. L’èxit de la iniciativa va fer que l’emissora privada repetís l’experiència cada 13 de febrer, i des de llavors moltes altres ràdios s’han anat sumant a la festa, amb diverses iniciatives que trenquen la programació habitual.

En aquesta ocasió, RAC1 introdueix un element nou en la seva celebració, i per primera vegada commemorarà el Dia Mundial de la Ràdio des de fora dels seus estudis. Aquest dijous, des de les nou del matí i fins a la una de la matinada, l’emissora del Grupo Godó oferirà “una festa radiofònica carregada de sorpreses, espectacle i convivència” des del Palau de Congressos de Barcelona. Serà una emissió oberta al públic en la qual participaran tots els presentadors de RAC1 però sobre la qual no s’han donat gaires detalls. Sí que s’ha avançat que al llarg del dia es lliurarà a l’Hospital Sant Joan de Déu el taló de 263.041 euros recaptats durant la campanya de Nadal de l’emissora, organitzada conjuntament amb Torrons Vicens.

També s’emetrà des de fora dels estudis la programació de Catalunya Ràdio, que, igual que els últims anys, es traslladarà a cases d’oients: una cabana de Poblenou del Delta, una perruqueria de Mollet del Vallès, un restaurant de Gósol, una autoescola de Lleida i l’Hospital Clínic de Barcelona acolliran alguns dels programes de la ràdio pública. Per primer cop, a més, la iniciativa traspassa fronteres, i el Popap s’emetrà des de la ciutat danesa d’Allerod. Així mateix, Catalunya Ràdio estrenarà, coincidint amb el Dia Mundial, una emissió de publicitat amb so 3D. Serà un anunci d’aigua Sant Aniol que anirà precedit d’un avís perquè els oients es posin els auriculars, requisit imprescindible per poder sentir “una experiència d’àudio immersiva”. Segons l’emissora, es tracta d’una iniciativa “pionera a Europa”.

Mentrestant, Ràdio Nacional d'Espanya emetrà durant tot el dia des de la Puerta del Sol de Madrid, i Ràdio 4 traslladarà els seus principals programes al delta de l’Ebre, el Maresme i Girona, per observar com s’estan recuperant aquestes zones dels efectes del temporal Gloria.

Especials també dins de l’estudi

Altres emissores han optat per quedar-se a casa, però oferint també continguts especials. És el cas de SER Catalunya, que durant tot aquest dijous donarà veu a les persones que treballen a la ràdio però que no solen parlar pel micròfon, com ara tècnics, comercials o personal de neteja. A les 19 h l’emissora oferirà un concert de Manel en directe des de l’estudi Toresky. Per la seva banda, el programa d’Onda Cero Más de uno reconstruirà, amb l’ajuda de les veus de l’emissora i d’actors com ara Antonio Dechent o Aída de la Cruz, els instants previs a la primera emissió radiofònica de la història d’Espanya, que va tenir lloc el 14 de novembre del 1924 a l’Hotel Colón de Barcelona.

Finalment, moltes de les emissores locals de La Xarxa oferiran continguts especials i emetran, en diferents moments del dia, un programa produït per la plataforma sobre la història de la ràdio i el seu paper en l’àmbit local.