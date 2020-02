L’ARA: una comunitat més forta per garantir el periodisme lliure

L’ARA comença aquest dilluns una campanya de notorietat per ampliar la seva comunitat de lectors. Ho fa amb uns espots televisius i unes falques radiofòniques en què subratlla la necessitat de tenir un periodisme lliure, que depèn dels lectors i no de les grans corporacions o les institucions. La campanya arriba, a més, en uns temps en què els ciutadans prenen consciència de la toxicitat informativa que circula per les xarxes o per part de mitjans que s’alimenten del clic a tota costa. Amb el lema “Protegir la veritat mai no havia estat tan important”, el diari reivindica la independència informativa de la seva marca.

“El nostre sector va cometre l’error d’escoltar els que deien, en plena transformació tecnològica, que el periodisme i el paper havien mort mentre s’enriquien personalment i donaven gratuïtament els continguts de la premsa a les xarxes -explica la directora de l’ARA, Esther Vera-. La informació veraç i lliure és valuosa i la capacitat de fer periodisme és més gran si són els lectors els que ajuden a fer-la sostenible. Les notícies poden ser gratis, però la informació és cara i la millor manera de protegir-la i de garantir la publicació d’informació sensible és que siguin els lectors els que ajudin a pagar-la”.

En aquest sentit, les falques recorden alguns dels grans temes que l’ARA ha destapat i que han sigut possibles gràcies a ser un diari que té en els lectors la seva font de finançament principal, al contrari del que és norma en el sector, tant a Espanya com a Catalunya: la publicitat com a font d’ingressos principal. De fet, el 63,5% dels ingressos de l’ARA provenen dels seus lectors i subscriptors, un model pràcticament únic a tot l’Estat. L’aposta de l’ARA l’aproxima a les experiències de diaris internacionals com el New York Times, el Washington Post i altres publicacions del nord d’Europa. Els 40.000 subscriptors de l’ARA són la principal garantia de poder seguir exercint aquest periodisme independent, i la campanya, que es pot consultar a la web Periodisme.ara.cat, s’adreça específicament a la captació de nous subscriptors.

Presència en televisió i ràdio

Els anuncis es podran seguir a TV3, pel que fa a la televisió, i a Catalunya Ràdio, RAC1 i la SER, pel que fa a la ràdio. A més, estarà activa tot l’any a les xarxes socials. És el primer cop que l’ARA llança una campanya d’aquest tipus i ho fa en l’any en què celebrarà el seu desè aniversari. Per desenvolupar-la, el diari ha comptat amb el suport de l’agència creativa Vainilla i la productora The Monday Project Company.

“En temps de soroll a les xarxes, de notícies interessades i de fake news, és més important que mai comptar amb mitjans valents que publiquin el que alguns prefereixen que continuï en la foscor -recorda Vera-. Publicar informació per la qual valgui la pena pagar és difícil i arriscat i cal comptar amb el suport dels ciutadans interessats en el periodisme lliure. Al capdavall, per què pagar per una sèrie i no per estar informat amb rigor?”, reflexiona. La preparació de la campanya ha anat acompanyada d’un intens treball per reforçar la proximitat del diari amb la seva comunitat. En els últims mesos, l’equip de l’ARA ha fet tallers i entrevistes amb els subscriptors i els lectors per entendre i saber quines són les seves necessitats informatives i què és el que més valoren del diari.

La campanya de l’ARA recupera quatre exemples paradigmàtics del tipus de periodisme lliure que practica el diari, quatre grans històries nascudes gràcies a l’aposta pel periodisme d’investigació i de qualitat. El primer dels anuncis agafa com a referència la cobertura dels fets que van portar la justícia italiana a confiscar el vaixell d’Open Arms i a investigar els responsables de l’ONG per afavoriment de la immigració clandestina i organització criminal. Un equip de l’ARA que era a bord de l’Open Arms va ser testimoni dels fets i va reconstruir el cas. També formen part de la campanya la investigació sobre els abusos sexuals comesos per alguns membres de l’Església, la guerra econòmica de l’Estat contra Catalunya i la gestació de l’1-O. Quatre històries que animen els lectors a fer realitat l’altre reclam de la campanya: “Subscriu-te al periodisme lliure”.