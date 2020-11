L'ARA celebra deu anys de periodisme "lliure, compromès, útil i rigorós"

L'ARA camina ja en la seva segona dècada. I no cal dir que, a jutjar pel moment que viuen el país i el món, promet ser tan convulsa i intensa com la que ha deixat enrere. Amb la mateixa voluntat, intacta, de seguir lliurant als lectors un periodisme a l'alçada dels temps, el diari celebra oficialment l'acte del desè aniversari. En aquesta ocasió –pandèmia hi obliga– la festa presencial que se solia celebrar al Palau de la Música s'ha convertit en un vídeo compartit amb els lectors per retre homenatge a la comunitat que fa possible el rotatiu i, a més, per anunciar una nova edició dels guanyadors dels premis Ignasi Pujol i Tatiana Sisquella.

Antoni Bassas és el mestre de cerimònies d'aquest vídeo d'aniversari. "Deu anys més tard, creiem haver-nos guanyat el dret a dir que l'ARA és un referent informatiu, d'opinió i innovació del nostre país", explica en el moment de donar pas a la directora del diari, Esther Vera, que reivindica el periodisme "lliure, compromès, útil i rigorós" que s'ha fet en aquests temps de coronavirus. "És un any de lluita, també a l'ARA. Hem tirat endavant i ho hem aconseguit gràcies al compromís dels nostres subscriptors i lectors, de la manera com el consell d'administració entén que només podem fer bon periodisme: si som lliures i amb la implicació de tots els que treballem a l'ARA".

Aquest esforç s'ha traduït en unes xifres que demostren la consolidació del projecte periodístic, amb 40.000 subscriptors, 13 milions de pàgines vistes al mes, 2,5 milions d'usuaris únics i una tirada en paper de 45.000 exemplars. Tot i el seu model de pagament, el diari triomfa a les xarxes socials amb més de 523.000 seguidors a Twitter i 290.000 a Facebook.

Premis en clau de salut

La situació sanitària ha marcat també aquesta setena edició dels premis de l'ARA, que els lectors i subscriptors han decidit per votació popular. El guardó al foment de l'emprenedoria Ignasi Pujol ha correspost a l'empresa de dispositius mèdics Anaconda, que ha desenvolupat un sistema revolucionari en el tractament de l'ictus consistent en un petit tub que s'introdueix en la caròtida i un cop topa amb un coàgul s'eixampla i l'absorbeix íntegrament. Pel que fa al premi Tatiana Sisquella a la contribució social, ha correspost al pla d'humanització de la UCI de l'Hospital del Mar de Barcelona. És una iniciativa que persegueix el benestar físic i emocional dels qui estan a cures intensives de manera prolongada, perquè puguin estar com més a prop millor de la seva família. En definitiva, que al centre no hi hagi la malaltia, sinó el pacient.

En el vídeo també es pot tenir un tast del diari d'aquest diumenge, en què deu testimonis expliquen com han canviat ells i el seu món en aquests deu anys. Es tracta de personalitats que han tingut una presència destacada a l'ARA i han volgut mirar alhora enrere i cap al futur. Començant per la Graciela Noguera, la primera nena nascuda al 2010 i que acompanyava el doctor Moisès Broggi en la que va ser primera portada del diari. Ara és una preadolescent que projecta ja el seu futur: s'imagina ja d'adulta, vivint sola però envoltada d'amigues que també treballin com ella a la unitat canina de la policia.

Una reunió emotiva, que es pot veure en l'acte virtual, és la d'Ada Colau, Carme Forcadell i Leonardo Anselmi. L'any 2012 van protagonitzar un reportatge sobre l'activisme, abans que Colau es convertís en alcaldessa i Forcadell en presidenta del Parlament. En aquesta retrobada, expliquen les conseqüències del seu pas a la política, especialment doloroses en el cas de Forcadell pel seu ingrés a la presó. En una altra de les peces hi apareix Bonaventura Clotet, que pronosticava l'aparició d'una vacuna contra la sida. Hi explica que ara està centrat en la recerca per al covid, que és "la malaltia sobre la qual s'ha estudiat més en menys temps" i manifesta que s'imagina encara en actiu d'aquí deu anys, quan en tindrà 77. "La gent, als Estats Units, lidera la recerca fins als 80 anys i més enllà". El doctor comparteix el desig que la pandèmia serveixi "d'escarment suficient a nivell polític perquè sigui clar que cal donar molts més diners a la recerca en salut animal, a part de salut humana".

Els lectors i subscriptors de l'ARA hi també tenen el seu lloc, en aquest acte virtual. Com Antoni Cuadrench, que recomana fer comentaris a les notícies "a tota la gent gran" ja que "va molt bé per estructurar el pensament i plasmar idees en poques paraules". La quiosquera Natàlia Ayala, per part seva, destaca la joventut del diari: "Ha connectat amb molta gent jove, cosa que agraïm, ja que s'han perdut molts lectors de nova generació, encara que l'ARA té també el suport de persones d'altres edats".

Ferran Rodés, president de la societat editora de l'ARA, va donar la seva enhorabona al diari "per anar cada dia a cercar els fets, a descobrir, a investigar i a explicar el que passa al país i al món. I per fer-ho lliurement, sense prejudicis: amb innocència i alhora fermesa, responsabilitat i respecte. També per creure en el país i la seva gent. I per la mirada oberta i integradora, fugint de provincianismes sobre el que ha de ser Catalunya i el lloc que ha d'ocupar al món". L'editor destaca també que l'ARA ha esdevingut un diari "pioner al món en aliar-se amb els lectors" i subratlla que es tracta d'un "diari obert als artistes, a les dones, als nens, a les persones migrades i a les més vulnerables".

En el torn d'intervencions institucionals, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín afirma que la presència de l'ARA demostra "que el bon periodisme, plural i rigorós, encara té un lloc a la societat del segle XXI". I agraeix, en nom de la institució, "la tasca de servei públic que implica també mantenir la professionalitat periodística que l'ARA representa des del primer dia". Teresa Cunillera, delegada del govern central, coincideix en el fet que "en temps d'una pandèmia que ho ha canviat tot, és important tenir uns mitjans de comunicació compromesos en explicar la realitat i els problemes de la gent".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, aplaudeix el "periodisme rigorós, independent, empàtic i innovador en temps molt complicats" i té unes paraules de record per al director fundador, Carles Capdevila, de qui recorda "el seu somriure enorme ple d'intel·ligència i ple de tendresa". Per part seva, el president del Parlament, Roger Torrent, demana mantenir un "esperit crític que ens faci avançar i puguem construir una societat millor que la que hem heretat nosaltres", mentre que Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat en funcions de president, destaca el "periodisme de qualitat compromès amb els valors de la societat catalana i al servei de la veritat". I clou la seva intervenció amb un desig: "A seguir explicant la Catalunya que tenim, però també la que volem tenir".

Per acomiadar l'acte virtual, Esther Vera ha anunciat canvis imminents en els canals digitals. "Continuarem fent el periodisme al qual esteu acostumats però posant al dia la manera com us el fem arribar", ha explicat la periodista. "Serem, un cop més, el diari innovador per excel·lència. I ara us farem arribar les nostres propostes de la manera més directa, clara i audaç, amb una proposta de nous canals digitals que començarem el 2021, l'any de recuperar l'impuls com a societat, de vacunar-nos, de reconstruir-nos com a país i de recuperar l'alegria". Per estar informats del canvi que està a punt d'arribar, els lectors poden inscriure's aquí.

Els patrocinadors d'aquest acte virtual han sigut la Fundació La Caixa, Cellnex, Gramona i Estrella Damm, i s'ha comptat també amb la col·laboració d'Abacus.