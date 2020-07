L’ARA supera la crisi del covid-19 i bat el seu rècord històric de difusió

La crisi sanitària del covid-19 ha tingut un fort impacte negatiu sobre el sector de la premsa, però l’ARA ja se n’ha recuperat. Al maig, l’edició impresa del diari ja havia tornat a unes xifres de difusió equiparables a les del tancament del 2019 (fins i tot van ser una mica superiors), mentre que la versió en PDF va batre el seu rècord històric, amb una mitjana de pràcticament 26.000 descàrregues diàries al llarg del mes. Així doncs, la xifra agregada de difusió, que inclou el nombre d’exemplars de paper venuts i les descàrregues de l’edició digital, va superar per primera vegada les 40.000 unitats de mitjana diària, un resultat que no s’havia assolit mai i que millora en més del 15% la mitjana del 2019.

Segons les dades auditades per l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD), durant l’any passat l’ARA va tenir una difusió agregada de 34.765 exemplars diaris, dels quals 14.213 eren en paper i 20.552 corresponien a l’edició digital. Al febrer, l’últim mes complet abans de l’esclat de la pandèmia, la xifra havia pujat fins als 35.314 exemplars diaris (14.918 dels quals en paper), mentre que les altres tres capçaleres catalanes d’abast nacional ( La Vanguardia, El Periódico i El Punt Avui) anaven a la baixa respecte al 2019. Durant la primera quinzena de març, la difusió de l’ARA va arribar als 36.500 exemplars diaris, un 5% més que al tancament del 2019, gràcies a un increment de vendes de més de 1.700 unitats de l’edició impresa. En el cas dels altres tres diaris, que no ofereixen dades de difusió de la seva edició digital, les vendes en paper se situaven, en el moment que es va decretar l’estat d’alarma, per sota de la mitjana de l'any passat.

A partir d’aquell moment, el confinament de la població i el tancament de molts quioscos (fins al 12,5% van deixar de funcionar amb l’esclat de la pandèmia) van fer caure les vendes de diaris impresos. En el cas de l’ARA, a l’abril la caiguda va ser del 10,2% respecte al febrer, fins als 13.400 exemplars. Aquest descens, però, es va veure compensat per un creixement notable, de més del 8%, de la difusió en PDF, que va superar els 22.000 exemplars diaris. En conseqüència, la difusió agregada de l’ARA va créixer en 132 unitats en comparació amb el febrer. Mentrestant, les vendes en paper d’ El Punt Avui van caure un 16,1%, i tant La Vanguardia com El Periódico van optar per no presentar les seves dades a l’OJD, en una decisió excepcional autoritzada per l’organisme en el context de la pandèmia.

Les últimes dades auditades, corresponents al mes de maig, indiquen que amb l’inici de la desescalada la situació va començar a canviar. Les vendes en paper de l’ARA van remuntar més d’un 6% respecte al mes anterior, fins a les 14.222, una xifra inferior encara a la del febrer però que millorava en una desena d’exemplars la mitjana del 2019. Aquest repunt de l’edició impresa, però, no va anar en detriment de la digital: les descàrregues del diari en PDF es van disparar gairebé un 18% en comparació amb l’abril (i més del 26% respecte al tancament del 2019), fins arribar a les 25.950 cada dia. La difusió total de l’ARA, doncs, es va situar en 40.172 exemplars diaris, la xifra més alta de la història del diari. La Vanguardia i El Periódico, novament, no van oferir dades, i El Punt Avui va créixer un 2% en comparació amb l’abril, però es va quedar encara 20 punts per sota del global de l’any passat.

Durant tota la crisi, l’ARA ha mantingut el contacte amb els seus anunciants i els ha informat de les seves xifres de difusió, tant de la caiguda i posterior recuperació de les vendes en paper com de l’increment de les descàrregues en PDF. "En temps de crisi, la transparència també és un valor afegit", destacava, en una d’aquestes comunicacions, la directora del diari, Esther Vera.