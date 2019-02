Un diari del 2019 o la portada de 'Flechas y Pelayos'?

260x366 Portada Portada

Els diaris catalans parlen de “diàleg” mentre a l'altra banda de la taula –amb l'excepció d''El País'– es considera una “alta traïció”. La portada de l''Abc' presenta tres retrats que són més aviat bustos egregis de Santiago Abascal, Pablo Casado i Albert Rivera, mirant a l'horitzó amb la responsabilitat històrica de salvar l'imperi espanyol i embolcallats en 'rojigualdas' –de fet, fosos amb la bandera per obra i gràcia del Photoshop– sobre el titular “Mobilitzats contra la traïció de Sánchez”. Més que la portada d'un diari del segle XXI, sembla un exemplar arnat de 'Flechas y Pelayos'. I, en tot cas, ja se sap que si l'independentisme surt al carrer són els líders que agiten les masses. Però quan ho fa la dreta és una sana i higiènica pressió, encara que sigui per derrocar un president legítim i amb una majoria parlamentària suficient. Cosa que no tenia el seu predecessor, per cert.

Ara, la troballa del dia és la d''El Periódico', que titula “La triple dreta surt en tromba contra el diàleg”. No sé si el diari n'ha estat conscient, però aquesta referència a la triplicitat m'ha fet recordar la infame Triple A, aquella organització terrorista tardofranquista que, juntament amb altres grups similars parapolicials, va perpetrar 66 assassinats. I sobre els quals, per cert, hi havia una sospita profunda de connivència amb l'Estat. Un informe del govern basc del 2010 advertia que, de 74 actes terroristes, només en 33 casos es van obrir diligències judicials i tan sols 17 van acabar amb una sentència ferma. Per no dir que, quan es parla de les víctimes del terrorisme, aquestes sempre queden en un segon terme. L'eterna asimetria espanyola. I la constatació que l'únic recurs de les forces vives de l'Estat per dotar-se d'un relat nacional és reprimir la diferència, en general, i Catalunya, en particular.