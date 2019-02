La difusió dels diaris: una dada amb clenbuterol

És normal que, quan els diaris han de donar les xifres d'audiència de la premsa, escullin l'angle que més els afavoreix, per al seu autoretrat. Però una cosa és mirar quin és el millor perfil i l'altra aplicar-hi maquillatge. Un pecat habitual dels diaris és parlar de la "difusió", que inclou tots els diaris posats en circulació per cada mitjà (i no les vendes reals). Ho feia, per exemple, 'El Punt Avui' aquest diumenge. El rànquing era discutible, perquè agregava dades de tot el domini lingüístic català. Això és conseqüent amb la línia del diari, però resulta en una llista frankensteniana: la distribució d'exemplars és molt diferent d'un lloc a l'altre i, per tant, la dada conjunta sobredimensiona l'impacte de la premsa en espanyol, aclaparadorament majoritària al País Valencià i les Balears. De fet, el 98% dels lectors d''El Punt Avui' en paper són de Catalunya i, per tant, hauran vist un rànquing que no reflecteix la realitat concreta del seu mercat.

L'altra gran distorsió és parlar de difusió i no de vendes. Els diaris, sobretot els grans o els que tenen rotatives pròpies, aprofiten aquest múscul per inflar la seva representació. Tots ho fan, sí, però en mesures diferents. Per exemple, el 89% de la difusió de l'ARA correspon a vendes de veritat: o bé al quiosc o bé en subscripcions individuals. En el cas d''El Periódico', només representen el 66%. La resta són vendes en bloc o exemplars regalats. Com a cap de la secció de Mèdia del diari, he defensat sempre donar a les nostres pàgines la dada de vendes i no la de difusió, encara que la segona sigui una mica més alta. Subratllem que som els que més creixem (o directament els únics), però no amaguem les dades dels qui ens superen, perquè al final aquesta és una cursa de resistència per la credibilitat. Durant massa anys el sector ha abusat del dòping estadístic.