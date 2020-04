¿Una diputada condemnada per agressió o per aturar un desnonament?

260x366 Isa Serra Isa Serra

Per què han condemnat a dinou mesos de presó la diputada Isa Serra, d’Unides Podem? Segons els mitjans de la dreta, per "un delicte de lesions contra una dona policia" ( Libertad Digital), per "agredir diversos policies en un desnonament" ( El Mundo) o per "atacar la policia en un desnonament" ( La Razón). En canvi, a El País diuen que ha estat per "la seva intervenció en un desnonament" i a Público en consignen la pena, però no diuen el perquè del càstig. En tot cas, l’afer torna a evidenciar la facilitat amb què la justícia i la policia imposen un relat de terrorisme –se l’ha condemnada per "atemptat contra l’autoritat"– en protestes inequívocament emmarcades en l’àmbit de la protesta civil. Ho sabem prou bé, a Catalunya, com va això. I, clarament, el Procés es mostra cada cop més com un precedent de tota una cultura repressiva, afavorida pel relat mediàtic dels habituals col·laboradors del ministeri de l’Interior.

El rectificador

Mentrestant, els verbs tornen a evidenciar quins diaris són els que estan apuntalant el govern espanyol. Mentre que sis de vuit diaris tenen com a paraula clau del seu titular més gran rectifica –per parlar dels menors de 14 anys, que sí que podran sortir a passejar–, n’hi ha dos que ho eviten, per allò de no donar la imatge d’un Sánchez errabund, dubitatiu i improvisador. El País s’estima més posar com a primera notícia un tema en positiu, sobre la col·laboració entre Espanya i Alemanya per a un pacte anticrisi. I El Periódico sí que parla dels nanos, però evita el terme que sí que trobem a La Vanguardia, El Punt Avui, El Mundo, Abc, La Razón i l’ARA. Amb tot, el que m’ha cridat més l’atenció és com ho formula Última Hora, de Mallorca: " Marcha atrás con los niños". No saps si és un titular sobre mesures de desconfinament o la política de planificació familiar un cop mani Vox amb el PP.