El director Alexander Payne abandona la minisèrie 'Landscapers'

Alexander Payne no dirigirà ni produïrà Landscapers, la minisèrie de la HBO protagonitzada per Olivia Colman sobre Susan i Christopher Edwards, una parella condemnada per haver assassinat els pares d'ella. El matrimoni va enterrar els assassinats al jardí de casa seva i el crim no es va descobrir fins al cap de deu anys. El representant de Payne ha confirmat a Variety que el director ha renunciat a la minisèrie per problemes d'agenda derivats de la decisió d'ajornar-ne l'inici de la producció fins al principi del 2021 a causa del coronavirus. Les noves dates coincideixen amb el rodatge d'una nova pel·lícula de Payne.

La notícia de la renúncia de Payne arriba dos mesos després que l'actriu Rose McGowan l'acusés d'haver abusat sexualment d'ella quan tenia quinze anys. Segons el relat de McGowan, els fets haurien tingut lloc quan el director en tenia vint-i-set i li va fer una prova per a un dels seus projectes. L'actriu assegura que després d'aquella experiència va deixar d'actuar del tot fins als vint-i-un anys. En una columna publicada a la revista Deadline, Payne va negar les acusacions i va assegurar que sempre havia tingut interaccions "cordials" amb l'actriu.