El director de ‘La La Land’ prepara una sèrie per a Apple

Damien Chazelle, el director de l’exitosa pel·lícula La La Land, treballa en una nova sèrie per a Apple, de la qual escriurà i dirigirà tots els episodis. Segons el portal TV Line, serà un “drama innovador” i probablement inclourà “algun tipus de component musical”, tot i que de moment no se’n coneixen més detalls. Sí que ha transcendit, però, que Jordan Horowitz i Fred Berger, productors executius de La La Land, tindran la mateixa responsabilitat en aquesta ficció televisiva. Curiosament, Chazelle està involucrat també, des de fa uns mesos, en un projecte de Netflix, The Eddy, un drama musical de vuit capítols dels quals dirigirà els dos primers, a més de ser-ne el productor executiu. Apple va crear a l’agost un departament audiovisual amb un pressupost de mil milions de dòlars, a través del qual està impulsant, entre altres formats, tres sèries produïdes per Reese Witherspoon, una de ciència-ficció amb Ronald D. Moore i un remake d’ Amazing stories.