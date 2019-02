Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio declararan divendres per l'emissió de la campanya de l'1-O

Els directors de TV3 i de Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, hauran de declarar finalment aquest divendres, 1 de març, com a investigats per desobediència en la causa de l'1-O. El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, responsable del cas, ha fixat aquesta nova data després que la primera citació, prevista per al 23 de gener, es va ajornar.

Segons la providència del jutjat, a la qual ha tingut accés l'ACN, Sanchis i Gordillo són investigats arran de la seva "possible participació" en un delicte de desobediència a causa de l'emissió, als mitjans públics que dirigeixen, dels anuncis institucionals del referèndum. El setembre del 2017 tots dos van rebre notificacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què se'ls advertia de possibles responsabilitats penals en cas que col·laboressin d'alguna manera en l'organització del referèndum de l'1-O, després que l'hagués suspès el Tribunal Constitucional. Després de l'arribada d'aquests documents, amb tot, l'espot només es va emetre un com més per TV3, aquell mateix dia, perquè la campanya contractada per la Generalitat no anava més enllà.

L'octubre passat ja va declarar, també com a investigada pels mateixos fets, la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach.

Les compareixences dels responsables dels mitjans públics seran a la tarda: Sanchis ha estat citat a les 16.30 h i Gordillo a les 17 h. A més, a les 17.30 haurà de comparèixer al jutjat la directora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barbarà, investigada per desobediència per "no exercir les funcions inherents al seu càrrec" en relació amb "determinades denúncies de particulars sobre l'ús indegut de les seves dades personals". Abans, a les 16 h, haurà declarat, en qualitat de testimoni, Llorenç Birba.