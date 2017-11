El discurs d'Esther Vera a l'acte del setè aniversari de l'ARA

La directora de l'ARA, Esther Vera, va destacar durant el seu discurs a l'acte del setè aniversari del diari la consolidació com a referent informatiu a través de la particular “contribució positiva a la realitat” que sempre l’ha caracteritzat. La importància de la infografia, la potenciació del periodisme de dades i l’aposta per àmbits temàtics tan substancials com la salut, la recerca, l’ensenyament i la cultura són alguns dels elements bàsics que la directora destaca com a claus a l’hora de cimentar la personalitat i la confiança dels lectors: “Fer periodisme és publicar allò que el poder no vol i donar veu als que no en tenen”. Així mateix, fer periodisme també suposa lluitar diàriament contra la intoxicació i les fake news, relativitzar els trols i no sotmetre’s a la dictadura dels clics. “El nostre proper desafiament és innovar en el format digital”, avança Vera.

Aquí podeu escoltar el discurs íntegre de la directora de l'ARA: