Disney+ prepara la sèrie 'Just beyond', basada en les novel·les gràfiques de R.L. Stine

260x366 Portada del primer llibre de la sèrie de novel·les 'Just beyond' Portada del primer llibre de la sèrie de novel·les 'Just beyond'

Disney+ ha anunciat aquest dijous que produirà la sèrie Just beyond, basada en la sèrie de novel·les gràfiques del mateix títol de l'escriptor nord-americà R.L. Stine, conegut especialment per haver escrit la popular col·lecció de novel·les de terror per a adolescents Pànic, que inclou més de 60 títols publicats originalment en anglès entre el 1992 i el 1997. La ficció, que barrejarà terror i comèdia, tindrà com a guionista i productor executiu l'escriptor i guionista Seth Grahame-Smith, guionista de la pel·lícula de Tim Burton Ombres tenebroses, que també barreja el terror i la comèdia. Grahame-Smith també ha cultivat aquest gènere amb els llibres Orgullo y prejuicio y zombis i Abraham Lincoln: cazador de vampiros.

La sèrie de novel·les Just beyond, il·lustrada per Kelly i Nichole Matthews, està orientada al públic d'entre 8 i 12 anys i presenta històries de terror sobrenatural. Està previst que consti de quatre entregues, tot i que de moment només s'ha publicat la primera, que va arribar al mercat l'any passat. Precisament la setmana que ve està previst que surti a la venda el segon volum.

"Sempre havia volgut fer una sèrie d'aquest gènere perquè les famílies la poguessin veure juntes i que tingués un estil que fos atractiu tant per a nens com per a adults. R.L. Stine forma part de la infància de milions de nens i Disney+ ha demostrat amb escreix que sap fer programes de gran qualitat per a tota la família. Em fascina la idea de treballar amb tots dos", ha declarat Grahame-Smith. Per la seva banda, Stine, que exercirà de coproductor executiu, recorda que "un dels moments més emocionants" de la seva vida va ser quan Disney World va inaugurar l'atracció Goosebumps HorrorLand, basada en la seva col·lecció Pànic. "Estic encantat de tornar a col·laborar amb Disney per fer aquesta sèrie de televisió basada en les meves novel·les gràfiques", ha afegit l'escriptor.

La sèrie, produïda per 20th Century Fox Television ( una marca del grup Disney), constarà de moment de vuit capítols i està previst que s'estreni la tardor de l'any que ve.