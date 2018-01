Les distopies de Philip K. Dick envaeixen Amazon

Entendre la humanitat a través d’universos allunyats de la realitat. Aquesta és la premissa d’ Electric dreams, la sèrie d’antologia basada en els relats de ciència-ficció de Philip K. Dick que divendres arriba a Amazon. La producció, original de la britànica Channel 4, consta de 10 episodis independents poblats de personatges com mutants amb telepatia, un parell de guies turístics de l’espai avorrits i humanoides sintètics.

No és la primera vegada que la plataforma confia en una sèrie basada en l’obra de l’autor nord-americà que va inspirar Blade Runner amb la novel·la curta Els androides somien xais elèctrics? Una de les ficcions insígnia d’Amazon, The man in the high castle, és una adaptació de la novel·la homònima de Dick publicada l’any 1962.

Telèpates i androides

Tant The man in the high castle com Electric dreams són un exemple de com les històries de Dick poden il·lustrar alguns dels problemes de la societat actual, com l’impacte de les innovacions tècniques en la vida dels humans.

La sèrie arrenca amb l’episodi The hood maker, que mostra un món sense tecnologia en què l’únic sistema de comunicació de llarga distància són els mutants telèpates. Les seves habilitats tenen, però, conseqüències inesperades. Quan comencin a augmentar les tensions entre els humans “normals” i els éssers amb habilitats especials, l’agent Ross, interpretat per Richard Madden, s’associarà amb una telèpata (Holliday Grainger) per localitzar una amenaça comuna.

Un dels productors de la sèrie és Bryan Cranston, conegut per Breaking bad, que va donar total llibertat als guionistes a l’hora d’adaptar les històries de l’escriptor. El format d’antologia implicava una logística difícil, amb un equip creatiu per a cada capítol. “La logística ha sigut un repte: deu guionistes, deu directors, deu repartiments, localitzacions i dissenys... Ha sigut pitjor que tenir un nen, ha sigut com tenir quintigèmins”, explica Cranston, que també es reserva un personatge al capítol Human is, ambientat en l’any 2520. Ell és l’oficial Silas, que torna a casa del tot canviat després de combatre contra els àliens. Per dur aquesta història, una de les poques de Dick amb una protagonista femenina, Cranston va optar per una directora, Francesca Gregorini, i una guionista, Jessica Mecklenburg.

Tots els equips creatius tenien ordres “d’utilitzar el material com un punt de partida, en podien canviar el que volguessin”, assegura Cranston, que afegeix que la idea era veure com les històries podien connectar amb el públic actual. Més enllà dels relats, un altre dels atractius de la ficció és el repartiment, en què destaquen Steve Buscemi, Anna Paquin i Geraldine Chaplin.