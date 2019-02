La distància entre 'La Razón' i el 'Times'

260x366 portada razon 02/02/19 portada razon 02/02/19

És només un detall, o una perla més en el rosari infinit de barrabassades de ‘La Razón’, però dona la pista fonamental de quin tipus d’enfocament prepara la caverna per al judici de l’1-O. Emocional, manipulador, mesquí. Parlo del titular de ‘La Razón’ que diu: “Trasllat VIP: un furgó sense estrenar per als presos del Procés”. Parlem d’unes cel·les pràcticament cegues, de 160 centímetres d’alçada i 100x90 centímetres de planta. Com un lavabo d’avió, aproximadament. Emmanillat, mentre el vehicle va fent tombs a una i altra banda. I tot plegat amb una colla de guàrdies civils que ja van acreditar el seu esperit revengista quan en anteriors trasllats delectaven els presos amb burles i cançons feridores. Això és un “trasllat VIP”, segons el diari d’aquella empresa excatalana anomenada Planeta. Mentrestant, el ‘Times’ de Murdoch –no pas un diari precisament progressista, o independentista– titulava “Inquisició espanyola” el seu editorial previ a l’inici del judici.

Una part no menor del dèficit democràtic d’Espanya és la seva premsa: diaris que han abdicat del periodisme per ser només aspersors d’odi contra els col·lectius incòmodes. Però, en fi, no cal patir per la imatge exterior d’Espanya: segur que Ana Botín, Jesús Calleja i Isabel Coixet ho arreglen amb un nou vídeo pagat per tots.

El cap contra la roca

Titular de l’‘Abc’: “La UE ho veu clar: «Gibraltar és una colònia»”. Es refereixen a una nota a peu de pàgina en un document sobre el Brexit. ¿Han escrit que és una colònia? Sí, han escrit que és una colònia. ¿Cal considerar això com el pronunciament suprem de la UE que segella el futur del Penyal? ‘Well, hardly’... I, en tot cas, obvia la petita evidència que els gibraltarenys no volen ni sentir a parlar de deixar de ser britànics.