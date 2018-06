260x366 La divina barra del periodista (segons un estudi) La divina barra del periodista (segons un estudi)

El diari argentí 'Clarín' porta aquest celestial titular: "Així és la cara real de Déu, segons un estudi". Com acostuma a passar amb totes les notícies "segons un estudi", n'hi ha per arrencar a córrer. La investigació universitària que ha motivat la notícia es basava en demanar a la gent que descrivís com s'imaginava cadascú Déu. A partir d'aquí, han dibuixat una cara que reflecteix les respostes més freqüents en la mostra de més de 500 participants. És obvi que el retrat és una 'frivolité' estadística, adreçada probablement a aconseguir un bocí d'espai a la premsa. Ni donant per fet que Déu existeix, i que té aspecte humà, aquest consens no necessàriament ha de correspondre amb la seva teòrica fesomia. Per molt que, segons es diu, creés les persones a imatge i semblança seva.

De fet, la gràcia de l'estudi no és el que diu de Déu, sinó dels participants. Els conservadors tendeixen a 'veure' un Déu més poderós i sever, mentre que per als progressistes té més trets femenins. El resultat global és algú més jove, més atractiu, més metrosexual. I si en comptes de fer l'estudi als Estats Units l'haguessin conduït al Senegal, probablement el model proposat sortiria amb un to de pell diferent. No és cap sorpresa, doncs, que el resultat no sigui aquell avi de barba blanca, celles confuses i propensió a assenyalar que hem vist a les pinacoteques. Els pintors el dibuixaven així perquè l'Església –la 'pagana', amb perdó, de tot aquell art– reclamava una iconografia decididament ferotge, per allò d'infondre respecte i submissió entre els parroquians. El titular de 'Clarín', però, s'esbrava en la pesca de clics. Vol suggerir una revelació de la ciència quan la realitat és que no es revela el rostre de Déu. Com a molt, s'evidencia la cara del periodista. I ja és alguna cosa.