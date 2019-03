Les dones agafen el relleu de la violència de ‘Gigantes’

'Gigantes' arriba a la seva segona i última temporada, una nova entrega en què les regles han canviat i les dones tindran un paper més rellevant, tant en el bàndol de la justícia com en el de la violència. El director bilbaí Enrique Urbizo ha ressaltat que les protagonistes prendran el control i, fins i tot, uniran les seves forces per establir aliances. La sèrie original de Movistar+ arriba demà a la plataforma sota demanda després de la seva preestrena al Festival de Cinema de Màlaga aquest dilluns.

La sèrie explica la història dels Guerrero, una família de germans criminals que utilitzen un negoci de compravenda de mobles a Madrid per les seves activitats il·legals. En aquesta nova temporada el clan està totalment desestructurat i els germans estan enfrontats entre si. El Daniel s'amaga fins que pugui tornar a Madrid, el Tomás prepara un pla de fugida per a ell i la seva família, i el Clemente creu que encara pot començar una nova vida amb la Lorena i el seu fill. 'Gigantes' està protagonitzada per Daniel Grao, Isak Férriz i Carlos Librado ‘Nene’, que interpreten els tres personatges principals, mentre que els rols femenins recauen en Elisabet Gelabert, Yolanda Torosio i Xènia Tostado.