Les dones medalla

El que és vell no acaba de morir, i el que és nou no acaba de néixer. Una frase tan recurrent com aquesta serveix per definir els contrastos dominicals a 'El Periódico' i 'La Vanguardia': en plena evolució cap a un món amb més consciència feminista, amb l’esport femení fent camí cap a la visibilització, 'El Periódico' dedicava el seu reportatge principal a l'èxit de les esportistes espanyoles; en canvi, a 'La Vanguardia', l’única relació entre dones i esport era un reportatge sobre les parelles de Fernando Alonso.

“L'esport femení consolida el seu auge”, duia en portada 'El Periódico', i destacava el tema del dia: una exhaustiva anàlisi dels èxits de les esportistes. Llàstima que sovint només se’ls fa cas quan guanyen medalles per lluir patriotisme, o, com diu el rotatiu a l’editorial, quan “acaparen titulars”. Potser per aprofundir més en la visibilització no cal esperar que l’esport femení doni titulars, i es poden anar a buscar cada dia com passa amb els homes.

L’editorial es completa amb una declaració de bones intencions en què demana “dotar-lo de més visibilitat”. Llàstima que, unes pàgines més enllà, a la secció d’esports, la presència de les dones és nul·la. No és una excepció (aquest diumenge gairebé cap diari en duia) però tampoc la regla: certament, queda molt camí per recórrer, però l’increment de l’atenció cap a l’esport femení és un fet.

Però el que és vell no acaba de morir, i 'La Vanguardia' decideix dedicar espai a “ Cinc dones per a un bicampió”: les parelles de Fernando Alonso tractades com una medalla per afegir a la seva vitrina de trofeus. El text, protagonista de la secció de gent, aporta que “la velocitat té molta eròtica i els pilots automobilístics solen envoltar-se de dones”. Deu ser exclusiu dels pilots perquè, en general, famosos i famoses són coneguts per ser gairebé cèlibes. L’article destaca que a Alonso “no li ha agradat mai parlar de la seva vida privada ni tampoc a les seves parelles”. Si llegia textos com el de 'La Vanguardia', és el més normal del món.