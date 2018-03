Les dones van tenir només el 27% del temps de paraula als informatius catalans el 2017

Només una quarta part del temps que els informatius de televisió i ràdio catalans dediquen a emetre declaracions dels protagonistes de les notícies l'ocupen dones. En concret, el temps de paraula de les dones va ser, durant els nou primers mesos del 2017, d'un 27,3%, 1,4 punts menys que l'any 2016, segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) fet públic aquest dimecres.

L'estudi ha analitzat el 'Telenotícies migdia' i el 'Telenotícies vespre' de TV3; 'L'informatiu' de TVE Catalunya; '8 al dia' de 8TV; el 'Catalunya migdia' de Catalunya Ràdio', i el '14/15' de RAC1, i s'ha fixat en "la part de la notícia en què la persona o persones protagonistes fan declaracions", és a dir, el "temps de paraula".

La conclusió és que, dels mitjans analitzats, el que reserva un espai més gran a les dones és TV3, tot i que la presència femenina es queda en el 28,9%. A TVE Catalunya les dones hi tenen un temps de paraula del 27,7%, i a RAC1 és del 25,9%. Els últims llocs els ocupen 8TV, amb un 25,3% del temps de paraula per a les dones, i Catalunya Ràdio, amb un 25,2%.

El CAC constata, també, que no hi ha cap àmbit temàtic en què les dones superin els homes en temps de paraula als informatius de ràdio i de televisió. El camp que s'acosta més a la paritat és l'educació, però fins i tot en aquest cas la presència femenina queda per sota del 50% (en concret, és del 48%). La sanitat (amb un 45,7%) i els conflictes socials (39,9%) ocupen el segon i tercer lloc d'aquest rànquing. A la cua hi ha els àmbits de mitjans de comunicació i telecomunicacions (20,8%), economia i negocis (20,7%) i ciència i tecnologia (17,2%).

L'estudi té en compte també el rol en funció del qual les dones intervenen en els informatius, i conclou que el camp en què la proporció de temps de paraula femení és més elevat és el dels actors ocasionals, és a dir, els que "intervenen en la notícia d'una manera circumstancial i a partir d'un punt de vista personal". El 41,1% de les persones que participen en els informatius amb aquesta funció són dones, i el 58,9%, homes.

El document del CAC dedica un apartat específicament a les dones polítiques i conclou que el seu temps de paraula és del 25,4%, és a dir, gairebé dos punts inferior a la mitjana.

Davant d'aquesta situació, el CAC fa una crida a "la representació inclusiva de les dones en els mitjans audiovisuals, amb un tractament informatiu igualitari al dels homes", i remarca que "cal que tinguin més visibilitat, més presència i més veu". En aquest sentit, el president de l'organisme, Roger Loppacher, recorda als mitjans "la importància d'aplicar la perspectiva de gènere i de tractar les dones amb tot el reconeixement i el respecte, lluny d'estereotips; fer-ne visibles les aportacions en tots els àmbits de la societat, i considerar la seva experiència una font rellevant".