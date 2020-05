La inevitable dosi de cada diumenge de vitamina Cs

260x366

Els dels diumenges acostumen a ser diaris molt útils per veure les agendes dels mitjans. Són els de màxima tirada, però al mateix temps s’elaboren en un dia mig laborable –el dissabte–, quan l’activitat informativa baixa i les redaccions (ara virtuals) compten amb pocs efectius. El resultat és que hi abunden els temes de fons i els que busquen marcar el debat. Aquesta setmana els tres diaris de la dreta, en la seva edició dominical, trobaven la manera de parlar de Ciutadans en primera pàgina, tot i el residual paper de la formació taronja si exceptuem el vot prestat a Sánchez per salvar una nova pròrroga de l’estat d’alarma. El més obertament rendit al partit era l’ Abc, amb una entrevista amable a Inés Arrimadas. La gràcia dels diaris de la caverna és que la foto ja recull el que has de saber del personatge. Aquí apareix embarassadíssima, amb bona llum, postura estudiada i enquadrament perfecte. Si fos un sindicalista, posem per cas, li buscarien el pitjor angle i la pitjor ganyota. A El Mundo la foto és de Díaz Ayuso, amb una postura estranyíssima, com fent un colom amb les mans sobre el pit, que ha sigut la riota de les xarxes durant el dia: que si una mòmia, que si Madonna, que si el que vulguin. Però al costat també hi havia la dosi taronja: "Arrimadas sacseja el tauler: Cs i PP tornen a lluitar pel centre". No és una errata, no: diuen el centre. Espanya és aquest país on, per saber de quin peu calça cada diari, només has de saber a qui li adjudica el centre.

El contrapunt el dona La Razón, sempre amatent per salvar-li la pell al PP. "Allunyar-se de Ciutadans. Sánchez ordena als socis de la investidura tornar per als Pressupostos", diu el diari de Marhuenda, com volent dir "tranquil, Jordi, tranquil". Però amb Casado en comptes de Jordi, esclar.