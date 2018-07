Si la dreta gira a la dreta, ¿no és ultradreta?

260x366 abc 22/07 abc 22/07

“Prendré el que està prenent ella!”. Això exclama un client del Katz Deli de Nova York després de sentir com Meg Ryan fingeix un orgasme, a 'Quan en Harry va trobar la Sally', i ja és una de les frases immortals del cinema. Doncs bé, després de veure com saluda la caverna l'elecció de Casado... prendré el que està prenent ella! “El PP ha tornat”, titula 'La Razón', amb una cita del guanyador. Tenint en compte que el PP no fa ni dos mesos que ha marxat, aquestes trompetes rotllo final-de-travessa-del-desert sonen una mica exagerades. “Renovació i valors”, diu l''Abc', i el mostra abraçat a la seva dona. És l'únic que hi col·loca la cònjuge en primera pàgina, així que 'valors' deu voler dir 'família' i 'família' deu voler dir 'parella blanca heterosexual'. Casado, sí, 'y por la iglesia!' A 'El Mundo', el titular és “Casado enterra l'era Rajoy amb l'objectiu de revitalitzar la dreta”. ¿Revitaliquè? Però si abans d'ahir, com aquell qui diu, tots els diaris ens mostraven una dreta ben robusta, en la seva al·lucinada realitat paral·lela demoscòpica habitual! Només 'El País' hi posa un gomet groc, amb “El PP fa un gir conservador amb l'elecció de Pablo Casado”. Però no gosa rematar: si el PP ja era un partit conservador, ¿l'elecció del nou líder no el converteix en ultraconservador? O això o Rajoy era un comunistoide, cosa que no acabo de veure.

A Catalunya, en canvi, tothom subratlla el viatge dels populars cap a l'extrem. 'La Vanguardia' obre amb “Casado dirigirà el PP cap a la dreta” (però, com 'El País', no diu que ja era a la dreta i, per tant, que la dreta de la dreta s'assembla perillosament a la ultradreta). La resta de capçaleres subratllen més aquest punt ultra: “Gir (més) a la dreta” ('El Periódico'), “Pablo Casado durà el PP encara més cap a la dreta” ('El Punt Avui') i “El PP es radicalitza” (ARA). Li ha costat, però Aznar avui deu riure.