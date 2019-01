L'editorial de 'Tria la teva aventura' denuncia Netflix per 'Bandersnatch'

Chooseco LLC, l'editorial nord-americana de llibres infantils propietària de la marca 'Tria la teva aventura', ha presentat una demanda contra Netflix perquè considera que ha fet un ús indegut d'aquest gènere a 'Bandersnatch', el capítol interactiu de la sèrie 'Black mirror' que es va estrenar el 28 de desembre i que permetia als espectadors decidir, en diversos moments de la trama, com volien que evolucionessin els esdeveniments, igual que passa en els llibres de 'Tria la teva aventura'.

De fet, segons consta a la demanda (que han fet pública alguns mitjans nord-americans, com 'The Hollywood Reporter'), el 2016 Netflix havia obert negociacions amb Chooseco per obtenir una llicència per poder fer ús d'aquesta marca, però finalment no la va aconseguir. "Com a mínim en una ocasió abans de l'estrena de 'Bandersnatch', Chooseco va enviar un requeriment escrit a Netflix per demanar-li que deixés d'utilitzar la marca 'Tria la teva aventura", assenyala l'empresa demandant, que subratlla que la productora 20th Century Fox sí que va obtenir el permís per desenvolupar una sèrie (per ara inexistent) basada en aquest concepte d'aventura interactiva.

Chooseco argumenta que Netflix s'ha beneficiat de les semblances entre 'Bandersnatch' i 'Tria la teva aventura', i remarca que molts mitjans s'han referit a aquesta producció com una versió televisiva d'aquesta proposta literària. És més, en un moment del capítol el protagonista explica que està llegint un llibre de 'Tria la teva aventura'.

L'editorial considera que l'associació de la seva popular marca infantil amb una sèrie tan fosca com 'Black mirror' l'ha perjudicat, i per això demana una indemnització de, com a mínim, 25 milions de dòlars. La demanda es va presentar divendres en un tribunal federal de l'estat de Vermont, i de moment Netflix no s'hi ha pronunciat.