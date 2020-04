'El larguero' recupera el lideratge de la ràdio nocturna a Espanya

El larguero torna a ser el programa més escoltat cada nit a Espanya. L'espai d'esports de Cadena SER havia perdut al novembre, en l'última onada de l'any passat de l'Estudi General de Mitjans (EGM), un lideratge que es remuntava a 25 anys enrere, però les primeres dades d'aquest any l'han tornat a situar en la primera posició. Ara el programa que presenta Manu Carreño té 773.000 oients, i El partidazo de la Cope, que s'havia col·locat al capdavant a finals del 2019, en reuneix 750.000.

L'espai de la SER ha guanyat 25.000 seguidors en comparació amb el novembre, mentre que el seu rival n'ha perdut 40.000, però si es comparen les dades actuals amb les de fa un any la distància entre tots dos s'ha reduït considerablement: llavors El larguero tenia 771.000 oients (2.000 menys que ara) i El partidazo 661.000 (i, per tant, n'ha guanyat 89.000 en un any).

La SER puja i consolida el lideratge

En conjunt, aquest ha sigut un bon EGM per a Cadena SER, que ha millorat els registres de fa un any mentre els seus rivals baixaven. L'emissora del grup Prisa allarga el seu històric domini a Espanya amb 4.113.000 oients en el conjunt de l'Estat (+126.000), mentre la Cope es queda amb 3.220.000 (-83.000), Onda Cero n'obté 1.799.000 (-206.000) i Ràdio Nacional es queda amb 1.215.000 (-174.000). RAC1, amb 902.000 oients, és la cinquena ràdio més escoltada en el conjunt d'Espanya.

Per programes, l' Hoy por hoy, de la SER, també es manté líder i eixampla la distància amb el seu principal rival, Herrera en Cope. El programa que des d'aquesta temporada presenta Àngels Barceló ha passat dels 2.640.000 seguidors de fa un any a 2.832.000, mentre que el de Carlos Herrera ha caigut de 2.492.000 a 2.443.000.