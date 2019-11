'El larguero' perd el lideratge de la ràdio nocturna a Espanya després de 25 anys

La tercera onada del 2019 de l'Estudi General de Mitjans (EGM) ha deixat una dada per a la història en la ràdio espanyola: després de 25 anys de lideratge ininterromput, el programa de la Cadena SER El larguero ha cedit la iniciativa de la ràdio nocturna a El partidazo de la Cope. L'espai que des del 2016 presenta Manu Carreño va obtingut 748.000 oients, 101.000 menys que el novembre de l'any passat, mentre que el de Juanma Castaño (que va debutar a les nits de la Cope al mateix moment que Carreño a la SER) ha arribat als 790.000, gràcies a un creixement molt notable al llarg dels últims dotze mesos, perquè venia de tenir 542.000 seguidors. En un any, doncs, n'ha guanyat 248.000, un 45,8%, i ha assolit el seu màxim històric.

Es dona la circumstància que Carreño i Castaño havien sigut companys a Cuatro. De fet, fins i tot van arribar a presentar junts Deportes Cuatro mentre ja es feien la competència a la ràdio. Malgrat els rumors sobre una creixent enemistat entre tots dos, precisament a causa d'aquesta rivalitat radiofònica, van negar sempre que la seva relació fos dolenta, fins i tot quan Castaño va abandonar el grup Mediaset, l'estiu del 2018, després d'haver estat vinculat a Cuatro des del naixement de la cadena, el 2005.

El larguero, estrenat el 1989 amb José Ramón de la Morena com a presentador, s'havia convertit en el programa esportiu nocturn més escoltat a Espanya en la primera onada de l'EGM del 1995, quan va superar el Supergacía de la cadena Cope. Aquest espai, presentat per José María García, havia sigut líder de la franja nocturna des del seu naixement, el 1982, a Antena 3 Radio, però García ja dominava les nits radiofòniques des del 1972, quan va començar a presentar un espai d'esports dins de l' Hora 25 de la SER, que va ser el precursor dels actuals programes nocturns dedicats a l'actualitat esportiva.

Les males notícies per a la SER en el camp dels esports no s'acaben amb El larguero: l'històric Carrusel deportivo ha patit un fort descens d'audiència i ha salvat el lideratge dels dissabtes per només mil oients: en té 1.502.000, respecte a 1.501.000 del Tiempo de juego de la Cope. Fa un any el programa de la SER tenia un avantatge de gairebé 300.000 seguidors (1.598.000 a 1.299.000), tot i que, de fet, a la primera onada d'aquest any l'espai de la Cope ja es va situar al capdavant, amb una diferència de 14.000 persones. Els diumenges, el programa de Dani Garrido també cau (d'1.627.000 a 1.578.000), però encara conserva 34.000 oients de marge sobre el de Paco González, que creix en 50.000 persones però es queda en 1.544.000.

La SER manté el lideratge sense problemes

Malgrat tot, la SER allarga el seu històric lideratge a les ones espanyoles. L'emissora de Prisa ha guanyat 9.000 oients des del novembre passat i se situa ara en 4.148.000 seguidors, clarament per davant de la Cope, que és segona amb 3.124.000, després d'una forta pujada des dels 2.716.000 que tenia fa un any. El tercer lloc és per a Onda Cero, amb 1.831.000 oients (+76.000), i el quart per a Ràdio Nacional, amb 1.178.000 (-41.000).

El programa més escoltat a Espanya continua sent l' Hoy por hoy, de la SER, que ha inaugurat la nova etapa amb Àngels Barceló al capdavant amb un increment d'audiència: ha passat de 2.760.000 oients a 2.814.000. També creixen Herrera en Cope (de 2.026.000 a 2.229.000) i Más de uno, d'Onda Cero (d'1.113.000 a 1.174.000). En canvi, Las mañanas de RNE cau de 910.000 seguidors a 869.000.

Per la seva banda, Pepa Bueno (que es va intercanviar els programes amb Barceló i ara condueix Hora 25) manté el lideratge dels vespres, amb un milió d'espectadors (n'ha perdut 2.000) i un avantatge còmode sobre La linterna de la Cope, que en té 872.000. A la tarda, Carles Francino es manté líder gràcies als 907.000 oients de La ventana, que en guanya 101.000 en un any.