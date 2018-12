Els, ehem, millors titulars del 2018 (1)

Com ja és costum, acabo l’any amb una selecció dels titulars més esplendorosos recollits en el decurs de la meva tasca de col·lector. No hi falten els exemplars perfectament masclistes com ara quan ‘La Provincia’ va escriure en portada: “La menor violada en grup passava el Sant Joan amb unes amigues i es va emborratxar”. Com si el perill fossin les cerveses i no els depredadors sexuals. També hem tingut alguna fantàstica mostra del periodisme-segons-un-estudi: “Un estudi suggereix que Da Vinci va ser un geni perquè era guenyo", ens informava '20 Minutos'. Però és que fins i tot el ‘New York Times’ hi queia, quan titulava: “L'èxtasi fa que els pops siguin més amigables, segons un estudi”. Jo ja no vaig a la platja sense unes dosis de MDMA, per si necessito confraternitzar amb cefalòpodes.

Ara bé, un any més és ‘El Español’ el que s’endú la palma en l’apartat de ciència, amb els seus titulars pescaclics com “Aquest àcar viu a la teva cara i està boig per devorar la teva pell morta”, “Un home acaba a l'hospital per ensumar diàriament els seus mitjons” o bé “Els pediatres que van decapitar uns Lego i se'n van empassar els caps”, en què s’explica com uns soferts galènics pretenien esbrinar quant de temps triguen els nens en expulsar les populars joguines si les ingereixen accidentalment. “Ènemes, peluixos i peixos que mosseguen el cul: el que ningú explica de la vida de l'astronauta” és un altre exemplar gens menyspreable. La fam de clic del mitjà és tan desesperada que, fins i tot quan va dimitir l’oncòleg Josep Baselga, van titular: “Dimiteix Baselga, el prestigiós oncòleg que tracta Lecquio, per no declarar pagaments de farmacèutiques”. Tu penques tota la vida per esdevenir director mèdic del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, però acabes reduït en un titular a metge de celebritats pàtries. Demà, més.