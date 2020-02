La 1 jugarà cada tarda a ‘El cazador’

Per aconseguir el premi d’ El cazador no n’hi ha prou amb saber moltes coses: cal saber-ne més que alguns dels millors concursants televisius espanyols dels últims anys. El nou concurs de La 1, que s’estrena avui i que s’emetrà cada tarda a les 19 h, de dilluns a divendres, és un joc de preguntes i respostes en què els participants es veuran les cares amb antics guanyadors de formats similars, anomenats caçadors, que tindran com a únic objectiu evitar que els aspirants s’emportin el premi. En cap cas els caçadors tornaran a casa amb diners a la butxaca.

“Som els dolents de la pel·lícula”, reconeix Lilit Manukyan, una de les escollides per dur a terme aquest rol més aviat poc agraït. Manukyan, nascuda a Armènia i formada a Rússia, va sorprendre tothom en guanyar un pot de 318.000 euros a Pasapalabra l’any 2014, quan només en feia set que vivia a Espanya i malgrat haver après castellà de forma autodidacta. També procedeix del desaparegut concurs de Telecinco Paz Herrera, que després d’encadenar 87 victòries seguides va aconseguir un pot d’1,3 milions d’euros. Segons ella, el seu paper com a caçadora és “el que feien a l’ Un, dos, tres els tacañones ”, però responent preguntes. Ruth de Andrés, que va aconseguir el títol de magnífica al programa de La 2 Saber y ganar després d’haver-hi participat 91 dies seguits, també formarà part de l’equip de caçadors del programa, que es completa amb Erundino Alonso, un dels components de Los Lobos, que l’estiu passat es van endur 6,7 milions d’euros, el premi més gran de la història de la televisió mundial, al concurs d’Antena 3 ¡Boom!.

Tots contra un

Cada dia, però, només jugarà un dels caçadors, que s’enfrontarà a un grup de quatre concursants desconeguts entre ells però que hauran de col·laborar per aconseguir derrotar-lo i repartir-se els diners que hagin acumulat. En una primera fase, cada concursant jugarà per separat. Primer, tindrà un minut per respondre tantes preguntes com pugui, amb respostes obertes, i sumar diners per cada encert. Acte seguit, es jugarà aquesta quantitat i la seva permanència al programa en un cara a cara amb el caçador: a tots dos se’ls formularan les mateixes preguntes amb tres opcions de resposta, i si encerten avançaran una casella. Si el concursant aconsegueix arribar a la meta abans que l’atrapi el caçador (que haurà començat uns passos per darrere), els diners que hagi acumulat se sumaran al marcador i ell es classificarà per a la final. Si no, quedarà eliminat i els seus diners es perdran.

Un cop els quatre concursants s’hagin enfrontat individualment al caçador, els que hagin superat la prova disputaran, junts, la final, en la qual podran guanyar els diners acumulats entre tots en la primera fase. En aquesta última prova, els aspirants hauran de contestar tantes preguntes com puguin en un màxim de dos minuts. A continuació, el caçador tindrà el mateix temps per intentar igualar el nombre d’encerts. Cada vegada que s’equivoqui, però, el cronòmetre s’aturarà i els concursants li podran fer perdre un punt donant la resposta correcta. Si el caçador no aconsegueix l’objectiu, els concursants es repartiran el premi a parts iguals, però en cas contrari es quedaran sense res.

Exreporter de ‘Sálvame’

Per conduir aquesta nova aposta vespertina, Televisió Espanyola ha escollit el presentador basc Ion Aramendi, que fins al desembre presentava el magazín de tarda ¡Qué me estás contando! a Euskal Telebista, però que es va donar a conèixer a nivell espanyol com a reporter de Sálvame, on va treballar des dels inicis del format, l’any 2009, fins al 2016. El presentador reconeix que aquesta és la primera vegada que es posa al capdavant d’un concurs, però la directora d’entreteniment de TVE, Toñi Prieto, destaca que és “una persona fresca, amb molta experiència, una proximitat i un saber estar meravellosos”.

El cazador és una adaptació del format britànic The chase, que la cadena ITV emet diàriament des de fa més d’una dècada. Abans d’arribar a Espanya, el programa s’ha pogut veure en una dotzena de països, com ara Alemanya, Austràlia, els Estats Units o Israel. La versió espanyola és una producció de Mediacrest.

Amb l’estrena d’aquest nou programa, La 1 recupera un gènere, el del concurs d’emissió diària, que estava absent de la seva graella des de feia més de quatre anys. De fet, les últimes experiències en aquest camp no són gaire positives: entre el 2012 i el 2015 TVE va provar sort amb Letris, El legado, ¿Conoces España? i Jugamos en casa, però cap no va aguantar en antena més d’unes quantes setmanes.

‘España directo’, reduït a la meitat

Tot i l’arribada d’El cazador, amb 55 minuts de durada, La 1 no prescindirà de cap dels formats que fins ara omplien la seva franja de tarda. Això sí, España directo perd la meitat de la durada (passa de 75 minuts a 35) i ara començarà a les 19.55 h. A més, les tres sèries que ocupen la primera part de la franja ( Mercado central, Ser vir y proteger i Acacias 38 ) s’escurçaran uns minuts per fer lloc al nou concurs. Aquí la Tierra, el programa que millor funciona a La 1 en tota la tarda, mantindrà el seu paper de teloner del Telediario a partir de les 20.30 h.

L’horari de les 19 h permet a El cazador esquivar el duel directe amb ¡Boom!, el concurs més potent ara mateix a la televisió espanyola, que s’emet a Antena 3 a les 20 h. En canvi, competirà amb ¡Ahora caigo!, que el canal d’Atresmedia ofereix a partir de les 18.45 h.