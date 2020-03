La web de TVE recupera la tercera temporada d''El Ministerio del Tiempo' abans que s'estreni la quarta

Televisió Espanyola es prepara per a l'arribada de la quarta temporada d' El Ministerio del Tiempo oferint per primera vegada a la seva web tots els episodis anteriors de la sèrie. La primera i la segona entrega ja formaven part del catàleg del servei de televisió a la carta del portal RTVE.es, però fins ara la tercera no hi era. Des d'aquest divendres ja s'hi poden trobar també aquests 13 episodis.

De fet, des de l'1 de febrer la tercera temporada d' El Ministerio del Tiempo no es podia veure enlloc. Fins llavors formava part del catàleg de Netflix, que l'havia coproduït i s'havia reservat els drets de distribució online, però l'acord d'exclusivitat que la plataforma havia firmat amb la televisió pública espanyola vencia a finals de gener d'aquest any, per la qual cosa Netflix es va veure obligada a retirar aquests episodis, i TVE no els havia incorporat a la seva oferta digital fins ara.

Aquesta tercera temporada es va estrenar el juny del 2017 i, després d'una pausa durant l'estiu, es va acabar al novembre. Després de l'emissió, els capítols es podien recuperar durant un temps a la web de TVE, però posteriorment van passar a ser una exclusiva de Netflix. De fet, durant un temps ja va ser impossible trobar-los en cap dels dos serveis, ja que la televisió pública havia esgotat el seu termini per mantenir-los al catàleg però la plataforma encara no estava autoritzada a oferir-los. Ara, per primera vegada, es poden recuperar tots a RTVE.es, on ja es podien veure les altres dues temporades (que no eren coproduïdes amb Netflix i, per tant, mai no han desaparegut de la web de TVE). A més, per primer cop, els 34 episodis de la sèrie estan disponibles en qualitat Full HD.

La quarta temporada d' El Ministerio del Tiempo, que es va començar a rodar al novembre, està previst que s'estreni molt aviat a TVE, tot i que la data concreta encara no s'ha fet pública. Aquests nous episodis, que arribaran després d'un parèntesi de gairebé tres anys, suposaran el retorn del Julián (Rodolfo Sancho), que havia abandonat la sèrie a la meitat de la segona temporada.