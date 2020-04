‘El nom de la rosa’ arriba a La 1 en forma de minisèrie

John Turturro es converteix en el frare franciscà William de Baskerville a El nombre de la rosa, l’adaptació televisiva de l’emblemàtica novel·la d’Umberto Eco produïda per la cadena italiana RAI que La 1 estrena aquest dijous, a les 22.05 h, amb un doble episodi.

Es tracta d’una minisèrie de vuit capítols de 50 minuts que narra la visita que, l’any 1327, aquest enviat del Papa fa a una abadia del nord d’Itàlia per participar en una cimera clau per al futur de l’Església cristiana. Però, quan Baskerville i el seu acompanyant, el jove novici Adso de Melk (Damian Hardung), arriben al seu destí, l’abat (Michael Emerson) els demana que l’ajudin a descobrir qui ha matat, amb pocs dies de diferència, dos membres de la comunitat. Això els portarà a endinsar-se en els misteris de la gegantina biblioteca de l’abadia, un laberint ple de trampes i passadissos ocults on els investigadors creuen que poden trobar la resposta a l’enigma, que es va fent més inquietant a mesura que creix el nombre de morts.

Giacomo Battiato és el director d’aquesta producció, que compta també amb la participació de Rupert Everett en el paper de l’inquisidor Bernard Gui.