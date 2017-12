21-D: les eleccions de Telegram

Cada cicle electoral té les seves eines digitals. Cap candidatura pot deixar de tenir una web, però ja fa temps que els mítings i els debats es van traslladar a les xarxes socials, sobretot a Twitter. Potser perquè la limitació d’espai dels tuits s’adapta molt bé a la difusió dels eslògans, o perquè la possibilitat d’intervenir-hi anònimament afavoreix la immediatesa dels comentaris. Ara bé, la plataforma protagonista de les successives votacions d’aquest 2017 no està sent una xarxa social a l’ús, sinó un apliservei nascut per al xat: Telegram. Moltes de les iniciatives ciutadanes en curs, sobretot en l’àmbit independentista, la fan servir com a mitjà de comunicació o difusió. El suposat avantatge de Telegram en seguretat respecte a WhatsApp que proclamen alguns usuaris no és real, però resulta imbatible en la quantitat màxima d’usuaris que poden formar part d’un grup i, sobretot, en la funció de canals on només pot intervenir l’administrador i que els usuaris interessats poden seguir sense haver de facilitar el seu número de telèfon. Fins i tot hi ha comunitats que fan servir un canal de Telegram com a alternativa a una web. Un exemple és Cartells x República, d’on es poden descarregar desenes de cartells temàtics aportats pels mateixos usuaris. Els cartells, que expliquen els avantatges de votar independència, estan a punt per imprimir i empaperar el vostre barri.

Just a temps per a les eleccions del dia 21 acaba d’arribar una altra curiositat: ParlemApp. D’origen holandès, es presenta com “el Tinder del diàleg polític”. No cal que us instal·leu res: només heu de visitar l’adreça http://parlemapp.cat amb el navegador web de qualsevol dispositiu, indiqueu si sou partidaris de la DUI, del 155 o de cap de les dues opcions, si residiu a Catalunya o a fora, i l’aplicació us posarà en contacte amb algú de l’altre bàndol per debatre-hi a distància. Per experiència us aviso que no evita que abans de cinc minuts apareguin els “ Pujoles ” o l’expulsió de la UE, però com que és un xat no hi ha risc d’arribar a les mans i per canviar d’oponent només cal prémer un botó.