L’electrònica més extravagant

Monit Smart Diaper

Posant aquest sensor als bolquers no us caldrà l’olfacte per saber si el nadó ha fet pipí o caca, perquè el mòbil us avisarà gràcies a la connexió Bluetooth. L’aplicació també enregistra les hores de son de la criatura i la freqüència en què fa les necessitats, calcula el consum de bolquers i, a la llarga, permetrà comprar-los directament.

Kohler Numi 2.0

Aquesta tassa de vàter (02) de 6.000 euros té una tapa que s’obre i es tanca automàticament, un seient que s’escalfa, il·luminació que us guia quan us hi acosteu a les fosques, calefactor per als peus, altaveus Bluetooth per amenitzar l’estona d’evacuació i dolls d’aigua calenta per netejar-vos al final. I ho podeu controlar tot amb ordres de veu perquè és compatible amb Alexa.

SportsArt Verde G690

L’energia que consumiu fent exercici sobre aquesta cinta de córrer no es perdrà: segons el fabricant, en recuperareu fins al 74% en forma d’electricitat. En comptes d’incloure el motor habitual, conté un sistema híbrid de frenada mecànica/electromagnètica amb un generador capaç de produir uns 200 watts per hora mentre camineu o correu.

The Little Cat

Si trobeu que el vostre gat està massa gras, proveu de posar-lo en aquesta roda d’exercici (05). Suposadament, la tira de leds que té a l’interior el farà córrer intentant atrapar la llum, tal com fan els gats quan veuen el punt vermell d’un làser. L’inconvenient és que l’aparell costa més de 1.500 euros: surt molt més barat donar menys pinso a la bestiola.

Dfree

Aquest dispositiu per a adults que tenen incontinència urinària és un sensor (06) que es posa sobre la pell del ventre i detecta per ultrasons els canvis de mida de la bufeta. Quan supera un llindar configurable, ho notifica al mòbil de la persona o del seu cuidador, perquè tinguin temps d’anar a orinar sense incidents. Costa 500 dòlars o es pot llogar per 40 dòlars al mes.

Hüpnos Sleep Mask

No és un visor de realitat virtual, sinó un antifaç digital (03) de 160 euros que les persones propenses a roncar porten posat mentre dormen. Quan detecta els roncs vibra discretament per obligar a canviar de posició sense acabar de despertar-te. Si continues roncant, una peça de silicona situada sota el nas es dilata per augmentar el cabal d’aire inspirat.

BreadBot

Un forn de pa automàtic (01) capaç de produir fins a 10 pans de motlle cada hora. El mòdul de l’esquerra recull i amassa els ingredients (farina, llevat, aigua); el del mig els emmotlla i els forneja a 200 graus; i el de la dreta és un dispensador en què el consumidor recull les barres que vol comprar. Els supermercats que vulguin prescindir del forner poden llogar la màquina per 20.000 dòlars a l’any.

Ovis ForwardX

Les maletes amb geolocalitzador ja estan passades de moda. Aquesta no la perdreu mai de vista perquè sempre anirà amb vosaltres. Literalment: porta rodes amb motor, diverses càmeres i un sistema d’intel·ligència artificial que reconeix el propietari i el segueix per l’aeroport, sense fugar-se amb cap altra persona. Millor que sigui així, perquè costa més de 700 euros.

Willow Smart Breast Pump 2.0

Posat dins el sostenidor, aquest tirallet amb bateries (04) estimula automàticament el mugró, xucla la llet i la recull dins unes bosses intercanviables que la mare pot guardar a la nevera per a la següent presa del nadó en absència seva. Es connecta amb una aplicació mòbil que mesura la quantitat de llet recollida. Costa uns 450 euros, com un model semblant de la marca Elvie.

Babeyes

Quan feu magarrufes a un nadó, segur que heu pensat si feu gaire el ridícul. Amb la càmera Babyeyes (uns 125 euros) podreu comprovar-ho: enganxada al pijama de la criatura, s’engega quan detecta moviment i grava des del seu punt de vista clips de vídeo de 20 segons, amb una durada total de fins a dues hores, que podeu arxivar per a la posteritat.

LavvieBot

Aquest vàter automàtic per a gats evita la molèstia d’haver de netejar la caixa de la sorra. Quan l’animal ha fet les seves necessitats, un mecanisme interior en recull els excrements i els acumula en un calaix amb bossa que només cal buidar cada dues setmanes. També conté un autodosificador per a sis litres de sorra neta. L’aparell pot distingir entre diversos gats i en notifica l’activitat amb una apli mòbil.