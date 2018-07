L'eliminació d'Espanya és culpa de Pedro Sánchez i els catalans

260x366 Portada 2 juliol 2018 Mundo Deportivo Portada 2 juliol 2018 Mundo Deportivo

Espanya ha trencat la tradició de caure als quarts de final al Mundial amb l'hàbil estratègia de fer-ho als vuitens. I la culpa és de Pedro Sánchez, o almenys això sembla que suggereix el titular de portada d''El Mundo', quan diu que "Espanya fracassa presa de les seves mancances i el seu mal govern". És evident que el terme 'govern' no s'ha escollit des de la innocència.

Per a 'El Español', la culpa és de Gerard Piqué i cal entendre que, per extensió, dels catalans independentistes. Veig el tuit: "Gerard Piqué: un adeu amb la mà i penal: culpable de l'eliminació d'Espanya". Cal llegir aquest 'culpable' separant bé les síl·labes i assenyalant amb el dit: cul-pa-ble! Evidentment, no ho poden dir directament, però la crònica està trufada de frases que volen suggerir una certa intencionalitat, se suposa que política, en la manera com va jugar el blaugrana. Per exemple, diu el subtítol: "El futbolista català, que va anunciar que després del Mundial 2018 abandonaria 'la roja', va cometre un penal infantil i va completar un pobre torneig en què va cometre errors clau". O la primera frase: "Gerard Piqué, en l'època més calenta del conflicte català, va anunciar que abandonaria la selecció espanyola". Més endavant: "El cap, aquell dia, el tenia en una altra cosa que no era el partit d'Espanya". En realitat, el redactor deu ser conscient que està suggerint el que no pot provar de cap manera, així que a mitja crònica comença a incloure frases en què diu que els errors de diumenge "no es deuen a un determinat pensament o a una falta de compromís amb el projecte". Però el titular ja ha fet la seva feina. Piqué, 'el Catalán', és un mal espanyol.

Com deia la portada d'aquest dilluns del 'Mundo Deportivo' sobre l'eliminació de 'la roja' als penals: "Pena màxima".