Elton John demostra en un espot com és d'important un bon regal de Nadal

Elton John va anunciar a principis d'any que es retirava, però als seus 71 anys continua al bell mig dels focus mediàtics. L'artista britànic és el protagonista de la nova campanya de Nadal de John Lewis, la cadena de grans magatzems britànica no apta per a totes les butxaques. L'espot repassa els cinquanta anys d'èxits del cantant mentre ell interpreta 'Your song'. L'anunci acaba amb un jove Elton John obrint un regal de Nadal ben especial: un piano. "Hi ha regals que són molt més que un regal", sentencia l'espot.

L'autor de 'Rocket man' ha causat furor a les xarxes: el tuit amb l'anunci que ha piulat l'humorista James Corden va camí d'assolir els 250.000 "M'agrada" i porta ja més de 4 milions de reproduccions a YouTube. I és que l'artista britànic té clar que vol deixar els escenaris, però abans pensa fer caixa. Al gener va anunciar una gira de comiat que durarà tres anys i que inclou prop de 300 concerts repartits pels cinc continents. No serà fins al 2021 que Elton John farà la seva última actuació i podrà dedicar-se al que realment li importa: els seus fills, que en el moment en què acabi la gira tindran 10 i 8 anys.