L'entranyable intent de 'Libertad Digital' de denigrar France Press

El clima de desconfiança total que s'ha instal·lat envers els mitjans de comunicació fa que no només les notícies falses campin alegrement, sinó també que es difonguin falses denúncies de manipulació. Per la xarxa corria un tuit, retuitat més de 32.000 vegades, que mostrava (presumptament) la mateixa foto des de dos angles diferents. En una es veia una imponent foguera, amb l'Arc de Triomf de fons. Com que el foc està en primer pla, omple bona part de la imatge. En l'altra, el mateix foc estava retratat des de prou lluny i semblava poc menys que una barbacoa. 'Libertad Digital' explicava: "Els professionals audiovisuals han tingut no poques destrosses per retratar. Tot i així, alguns han recorregut a l'exageració i la manipulació". A partir d'aquí, atribuïa la primera imatge a "Karine Pierre i Hans Lucas, de l'agència France Press".

El problema és que les dues fotos, agrupades en el tuit sota l'epígraf "Qüestió de perspectiva", estaven preses en llocs diferents i també en dies diferents. Vaja, que la segona no anul·lava la primera. I que el tuit que pretenia denunciar la magnificació dels incidents era, en realitat, una manipulació en ell mateix. A partir d'aquí, 'Libertad Digital' o bé reproduïa la mentida conscientment o, el que és més probable, muntava tot un tema a partir d'un sol tuit que no s'havia molestat a contrastar. Per cert, que l'agència France Press no havia fet cap de les dues fotos. Quan el mitjà de Losantos parlava de "Karine Pierre i Hans Lucas" no s'adonava que Hans Lucas era el nom de l'agència, i no del fotògraf. Ja se sap, el senyor Libertad, de cognom Digital, de tant en tant comet alguna relliscada. I alimenta el clima de descrèdit que permet fer virals de seguida aquest tipus de denúncies de manipulació... manipulades.