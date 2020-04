TVE posa famosos a fer de pastors en un nou programa

La 1 estrenarà aquest divendres, a les 23.50 h, Entre ovejas, un nou programa que té com a presentador Zacarías Fievet, un noi de 23 anys que treballa com a pastor. Les càmeres el seguiran mentre guia un ramat de 1.300 ovelles a través del Pirineu aragonès, seguint les rutes de la transhumància, però no estarà sol: en cada capítol l’acompanyaran dues persones famoses, que compartiran amb ell dues jornades de camí i una nit en una tenda de campanya.

La periodista Mariló Montero i l’actriu Melani Olivares seran les dues primeres acompanyants del pastor, que, segons TVE, “no té ni la més remota idea de qui són”. Durant la seva caminada per la vall de Bardaixí, a la Ribagorça, totes dues “coneixeran alguns secrets de l’ofici de pastor, s’emocionaran davant de situacions inesperades i descobriran el poder transformador de la naturalesa i de la saviesa de les persones que hi habiten”.

El programa, produït per El Terrat, es basa en un format que ja s’ha emès a Alemanya i a França. La resta de convidats de la temporada seran Verónica Forqué, Xuso Jones, Andreu Buenafuente, Raúl Cimas, Ricky Merino, Nacho Vidal, Anabel Alonso, Baltasar Garzón, Antonia Dell’Atte i Agatha Ruiz de la Prada.