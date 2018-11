L'entrevista a Inés Arrimadas punxa a TV3

L'entrevista institucional d'ahir a Inés Arrimadas va tenir tenir un seguiment baix a TV3. S'hi van enganxar 178.000 persones (un 6,7% de 'share') i no va entrar al rànquing dels 20 programes més vistos.

Les dades queden lluny de les registrades per altres líders polítics de Catalunya entrevistats a TV3. Així, l'última entrevista a Carles Puigdemont va acaronar la xifra simbòlica del milió d'espectadors: 991.000 catalans la van seguir a TV3, la qual cosa va representar una quota de pantalla del 30,5%. Va ser la intervenció més exitosa de Puigdemont en termes d'audiència, ja que va superar els 768.000 espectadors aconseguits el gener del 2016 a TV3 o els 554.000 del setembre d'aquell mateix any. L'entrevista a Arrimadas també va quedar per sota dels 537.000 catalans que van connectar-se a l'entrevista conjunta a Puigdemont i Junqueras del juny del 2017.

El programa més seguit diumenge a la nit va ser 'Salvados', amb 348.000 espectadors i un 12,9% de 'share', a falta en aquest cas de les dades de Barlovento, que inclouen els convidats a casa que també han vist el programa.