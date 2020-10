Els enverinaments per Novitxok al Regne Unit arriben en forma de sèrie

Els cossos inconscients i en estat crític de l'exespia soviètic Serguei Skripal i la seva filla Julia van ser trobats el 4 de març de 2018 en un banc al centre de la ciutat anglesa de Salisbury. Les investigacions apuntaven a un enverinament amb l'agent tòxic Novitxok, desenvolupat a l'URSS als anys 70. L'incident va provocar que Theresa May expulsés del país 23 diplomàtics russos. La minisèrie Muerte en Salisbury examina aquests fets en quatre episodis i arriba aquest divendres a Espanya de la mà de Movistar. La història s'explica des del punt de vista d'un detectiu que comença a trobar-se malament mentre investiga el cas i d'una ciutat que entra en pànic quan es descobreixen restes del verí en altres punts de la localitat.

Muerte en Salisbury és una producció de la BBC, emesa al primer canal, escrita per Adam Patterson i Declan Lawn i dirigida per Saul Dibb ( La duquesa, Bullet boy). El càsting està encapçalat per Anne-Marie Duff ( La materia oscura, Sex education), Rafe Spall ( La guerra de los mundos) i MyAnna Buring ( The witcher).