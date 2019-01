0 escalfa el retorn de ‘Fama’

La dansa tornarà a ser protagonista a #0 durant les pròximes setze setmanes. El canal generalista de Movistar+ posa en marxa avui una nova edició del concurs de talents Fama, a bailar, que incorporarà una novetat destacada: a part d’un guanyador individual, que s’endurà un premi de 30.000 euros per continuar la seva formació en l’àmbit del ball, l’espai distingirà també la millor parella, amb la voluntat de fer un “reconeixement al treball en equip”.

L’escola s’obrirà formalment divendres, però des d’avui fins dijous s’emetran quatre programes especials que mostraran com va ser el procés de selecció dels participants. Un cop arrenqui la competició, el programa seguirà el mateix esquema que la temporada passada: els diumenges a les 21 h se celebraran les gales centrals, en què es presentaran les noves coreografies, i de dilluns a dijous tindran lloc les nominacions, les expulsions, els duels per mantenir la plaça i l’entrada de nous concursants. A més, igual que l’any passat, Movistar+ crearà un canal especial (disponible a la mateixa plataforma i a YouTube) que emetrà diàriament de 10 h a 23.30h i que permetrà seguir el dia a dia dels concursants.

Paula Vázquez tornarà a ser la cara visible del programa, que comptarà pràcticament amb el mateix equip docent que en l’anterior edició: l’únic canvi és que Iker Karrera assumeix la direcció de l’acadèmia en substitució d’Igor Yebra. Els altres professors seran Ruth Prim, Carla Cervantes, Sandra Egido i Raymond Naval. Segons la cadena, aquest claustre “s’adequa als nous temps de la dansa i al seu caràcter multidisciplinari, amb la intenció d’acostar el públic a tot tipus de ball”. A més, els concursants assistiran a classes i tallers impartits per professionals de la dansa i d’altres disciplines artístiques que visitaran l’escola de manera puntual. Així mateix, està previst que en diversos moments surtin al carrer per “mostrar al públic cara a cara el que són capaços de fer”.

Movistar+ va recuperar Fama el març de l’any passat, set anys després que el format tanqués la seva cinquena i última temporada a Cuatro. La primera edició d’aquesta segona etapa es va acabar al juny, i un mes després la cadena ja anunciava la renovació del programa, que havia de tornar a l’octubre. Aviat, però, va quedar clar que els terminis previstos eren massa ajustats, i després de l’estiu es va endarrerir l’estrena fins a principis d’any i es va fixar el mes de novembre com a data d’inici dels càstings, que finalment van donar el tret de sortida a Barcelona el 10 de desembre.

En declaracions al portal Vertele, el director de #0, Fernando Jerez, va justificar aquests ajornaments per “la importància que es vol donar als càstings” i “la feina de postproducció” necessària per fer “un bon producte”. En aquell moment, Jerez ja va deixar clar que, de cara a la nova entrega, donarien “més importància als càstings”, que permeten donar a conèixer els concursants abans de l’inici de la competició i, per tant, faciliten que els espectadors s’hi identifiquin.

Com sol passar amb els continguts de les plataformes de pagament, Movistar+ no ha donat xifres d’audiència concretes referides a la primera temporada de Fama, però, segons la productora, Zeppelin, el concurs va fer créixer l’audiència de #0 un 114% en la seva franja d’emissió. La cadena destaca també la gran “notorietat” que va aconseguir gràcies a la seva presència a YouTube, i Jerez assenyala encara un altre mèrit: la capacitat d’atracció del públic jove i els mil·lennials cap a una cadena que no solen consumir.

Una nova escola amb el triple d’espai

Quan Movistar+ va recuperar Fama, l’any passat, va decidir treure el programa dels platós i instal·lar l’escola en una antiga nau industrial. Ara l’acadèmia es trasllada a un espai del mateix tipus però el triple de gran: l’antiga fàbrica Roca d’Alcalá de Henares, amb 6.000 metres quadrats que es destinaran a plató i sales d’assaig i de treball, però també a menjador, espais d’oci i habitacions.

El programa també estrena sintonia. La nova música és obra de Lola Indigo, el grup que lidera Mimi Doblas, que el 2010 va participar en la quarta edició de Fama a Cuatro i el 2017 va concursar a OT.