Els escàndols passen factura a Facebook

Els escàndols finalment han passat factura a Facebook. Durant mesos i mesos va semblar que n’era immune. Des de finals del 2016 el gegant de les xarxes socials s’ha enfrontat a crítiques pels presumptes atacs de Rússia a la plataforma per influir en la campanya presidencial dels Estats Units, per la seva incapacitat de posar fi a les notícies falses (les fake news ) i per diversos errors de privacitat -entre ells, el cas de Cambridge Analytica.

Quan es va destapar aquest últim escàndol al març, el seu valor borsari va patir un revés. Tot i així va ser breu, ja que les dades econòmiques dels primers tres mesos de l’any van ser bones, amb un creixement interanual del 42% en ingressos publicitaris. Però tot això va canviar dimecres en la presentació dels resultats del segon trimestre. Les accions de la companyia de Mark Zuckerberg es van enfonsar gairebé una quarta part del seu valor (uns 115.000 milions) quan la firma va anunciar un creixement d’ingressos i d’usuaris per sota de les estimacions de Wall Street, i van projectar una desacceleració dels seus guanys en els últims sis mesos d’aquest any.

Les dades van espantar els inversors. No en va, era el primer cop en tres anys que Facebook no complia les expectatives del mercat. I, a més, el futur es presenta pitjor. El gegant tecnològic ja havia advertit que els seus costos augmentaran a causa dels esforços per respondre als problemes de privacitat i de control de dades del usuaris. Tot això, però, no es va fer evident fins a la publicació dels últims resultats.

David Wehner, el director financer de Facebook, va explicar en una conferència telefònica que els ingressos de publicitat de l’empresa es reduirien en un futur a conseqüència dels canvis que s’han fet per donar als usuaris més control sobre les seves dades. Així, Facebook busca millorar la seva imatge, però els anuncis a la seva plataforma perden efectivitat -per la falta de dades- i, per tant, ha d’abaixar preus. “Creiem que els nostres ingressos es reduiran en el tercer i quart trimestre”, va assenyalar Wehner.

Impacte de les ‘fake news’

El novembre del 2017, molt abans que esclatés l’escàndol de Cambridge Analytica, Zuckerberg va assegurar que la lluita contra els abusos dels governs estrangers amb la desinformació i les notícies falses tindria un impacte en els beneficis de la companyia. En els últims mesos, amb els escàndols sobre privacitat, van augmentar els dubtes sobre el rendiment de la companyia. Però pocs analistes esperaven que les accions es desplomessin com ho han fet.

En part, potser, perquè la valoració borsària de Facebook s’havia disparat des de l’escàndol de Cambridge Analytica, quan Zuckerberg va explicar tant al Congrés dels Estats Units com al Parlament Europeu que l’empresa d’anàlisi política britànica havia utilitzat de manera il·legal dades de més de 87 milions dels seus usuaris. Aquest abril les seves accions van augmentar un 35% i van arribar al seu màxim històric de 620 milions de dòlars. De fet, des de la seva sortida a borsa el 2012 Facebook ha tingut un creixement astronòmic.

La xarxa social compta amb 1.470 milions d’usuaris actius diaris i 2.233 milions mensuals al món. Però ha deixat de créixer als Estats Units i al Canadà, que són els seus mercats més lucratius, segons Recode. I les xifres a Europa encara són pitjors: ha perdut tres milions d’usuaris actius diaris i un milió d’usuaris mensuals -això suposa un 1% del total dels seus usuaris. Els experts creuen que la principal causa del descens és el nou reglament general de protecció de dades de la Unió Europea, que va entrar en vigor aquest any.

Facebook continua fent canvis per recuperar la seva credibilitat i caldrà esperar uns mesos per veure si el gran sotrac d’aquesta setmana és passatger o suposa una nova etapa en la seva història, en la qual els problemes de privacitat seran habituals i en faran minvar els resultats. De moment, l’empresa posa en relleu les bones dades de les seves dues altres plataformes: WhatsApp i Instagram. Aquesta última xarxa social acaba de superar els 1.000 milions d’usuaris actius.

Netflix també decepciona

Facebook no és l’única companyia tecnològica que ha decebut a Wall Street. Netflix, la plataforma digital de continguts audiovisuals, va anunciar la setmana passada que en el segon trimestre del 2018 va sumar 5,15 milions de subscriptors, una xifra que es va quedar molt lluny de la seva estimació, que era de 6,2 milions d’usuaris nous.

Tanmateix, els seus guanys continuen sent molt bons: 674,5 milions de dòlars, que representen un 176% més que l’any anterior. “Vam tenir un segon trimestre fort, però no va ser estel·lar. Vam acabar amb 130 milions de subscriptors”, van dir els directius de Netflix en un comunicat. “El vídeo a internet està creixent globalment i som afortunats de ser un dels líders”, van afegir. El líder del sector de distribució i producció digital té cada cop més competidors, entre ells Amazon.